ERBA Mannheim bringt COVID-19-Antikörper-ELISA-Kits mit CE-Zeichen auf den Markt - FDA-EUA wird bald folgen

London (ots/PRNewswire) - Als Reaktion auf die globale COVID-19-Pandemie gab Erba Mannheim heute die Entwicklung und die bevorstehende Einführung seiner ErbaLisa® COVID-19-ELISA-KITS zur Erkennung von IgG- und IgM-Antikörpern für SARS-CoV-2 bekannt. Die Assays sind für entweder manuelle Anwendung oder eine Anwendung mit einem offenen automatisierten ELISA-Analysator wie dem Erba Mannheim ELAN 30s konzipiert.

Die viralen Antigene in SARS-CoV-2 stimulieren das Immunsystem des Körpers, Antikörper zu produzieren, die mit IgM- und IgG-Antikörpertests nachgewiesen werden können. IgM wird zuerst produziert und ist schon frühzeitig beim ersten Einsetzen der Krankheit nachweisbar. IgG wird später produziert, bleibt erhalten und sorgt für eine langfristige Immunität.

Petros Sarantos, Global Product Manager for Immunoassay, sagte: "Unser IgM-Test könnte verwendet werden, um Menschen zu identifizieren, die kürzlich mit dem Virus infiziert wurden, einschließlich derer, die möglicherweise keine Symptome gezeigt haben. Der IgG-Test wird ein genaues Maß dafür liefern, wie viele Menschen infiziert worden sind und eine Immunität entwickelt haben. Sobald sie identifiziert wurden, könnten immune Personen gefahrlos an ihre Arbeitsstellen zurückkehren und dazu beitragen, den Druck zu vermindern, unter dem die Gesundheitssysteme und andere Funktionen an der vordersten Front stehen. Solche Menschen könnten auch ihr Blut spenden, um potenziell andere Patienten mit schwerem COVID-19 zu retten."

Nikhil Vazirani, MD von Erba Mannheim, sagte: "Wir sind sehr stolz darauf, zum Kampf gegen COVID-19 beizutragen. Ein besseres Verständnis der Immunität von COVID-19 wird der Gesellschaft dabei helfen, sich wieder in Richtung Normalität zu bewegen."

Die ErbaLisa® COVID-19-Assays wurden in Calbiotech Inc., dem Immunoassay-Zentrum von Erba Mannheim in El Cajon, Kalifornien, erstellt, entwickelt und hergestellt. Die sofort einsatzbereiten ELISA-Kits ermöglichen nicht nur eine qualitative, sondern auch eine semiquantitative Erkennung der IgG- und IgM-Antikörper.

Erba Mannheim hat für beide Assays das Emergency-Use-Notification-Verfahren der FDA (Benachrichtigungsverfahren für die Anwendung in Notlagen) beantragt, und die CE-Zertifizierung wurde bereits erteilt. Kits sind über das globale Vertriebsnetz von Erba erhältlich, unter anderem auch in den USA.

Weitere Informationen: https://erbalisacovid19.erbamannheim.com/

Über Erba Mannheim

Erba Mannheim ist ein globales Unternehmen, das sich auf die Schaffung gesellschaftlicher Auswirkungen in den Entwicklungsländern der Welt konzentriert, indem es innovative, erschwingliche und nachhaltige Gesundheitslösungen anbietet. Erba Mannheim vertreibt und bietet klinische Diagnostikprodukte in über 100 Ländern an und nutzt eine Kombination aus modernster europäischer und US-amerikanischer Forschung und Entwicklung mit effizienter, kostengünstiger Fertigung, um innovative Technologien zu produzieren, die Menschen in allen Ressourcenbereichen zugänglich gemacht werden.

