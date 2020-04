VIDEO: Mut kann man nicht kaufen: Vom Microsoft Manager zum Bierbrauer

Raf Toté im persönlichen Interview

Wien (OTS) - In der heutigen Ausgabe der Sendung „Aus erster Hand“ begrüßen wir den Gründer und Eigentümer der Bierbrauerei "Der Belgier" Herrn Raf Toté. In einem sehr persönlichen Gespräch berichtet der ehemalige Microsoft Manager über seine Entscheidung sich in dem klar definierten und durch zahlreiche Player besetzten Brauerei-Markt selbstständig zu machen.

https://bit.ly/3eNQ4oT

Eine Produktion von ©MMflash2020

