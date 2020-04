Anschober: Weltweit bereits über 202.000 Todesfälle durch die Corona-Pandemie

Österreich mit 542 Todesfällen bisher vergleichsweise gering betroffen

Wien (OTS/BMSGPK) - Die Corona-Pandemie breitet sich weiter weltweit besorgniserregend aus und fordert immer mehr Todesfälle. In den letzten 24 Stunden haben sich die weltweiten Todesfälle aufgrund der Corona-Pandemie weiter kontinuierlich erhöht und liegen mit einem Plus von 6.960 mittlerweile bereits bei 202.880 (Zahlen von heute Morgen, 7.00 Uhr). Am stärksten betroffen sind dabei Europa mit 122.918 Todesfällen (plus 2.932) und die USA mit 53.789 Todesfällen (plus 2.772).****

In Europa sind nach wie vor Italien (über 26.000), Spanien (über 22.900), und Frankreich (mehr als 22.600) die Länder mit den meisten Corona-Todesfällen. Die größte Tagessteigerung in den letzten 24 Stunden musste in GB verzeichnet werden (um 815 auf bereits 20.381). In Relation zu den Einwohnern ist Belgien mit 6917 Todesfällen am stärksten belastet.

Gesundheitsminister Rudi Anschober: ”In Österreich ist die Zahl der Todesfälle in den letzten 24 Stunden um 6 auf 542 angewachsen. Das sind 542 Todesfälle zuviel, vergleichsweise aber deutlich weniger als in den meisten Ländern Europas". (schluss)



