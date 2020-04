NÖ Landesgesundheitsagentur: Bau des Bildungscampus Mauer startet

LH Mikl-Leitner: „Wichtiger Baustein in der Ausbildung weiterer Gesundheits- und Pflegekräfte“

St. Pölten (OTS/NLK) - „Unser Gesundheits- und Pflegepersonal ist in der aktuellen Situation besonders gefordert und leistet Großartiges. Um eine Herausforderung wie diese bestmöglich stemmen zu können, braucht es zum einen ausreichend und zum anderen qualifiziertes Personal in allen Regionen. Zwei wichtige Eckpfeiler in unserer Gesundheitspolitik, wo wir seitens des Landes Niederösterreich laufend daran arbeiten, die bestmöglichen Rahmenbedingungen dafür zu ermöglichen. Ein wesentlicher und wichtiger Baustein in der Ausbildung weiterer Gesundheits- und Pflegekräfte wird der neue Bildungscampus am Areal des Landesklinikums Mauer sein“, hebt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Bedeutung des Gesundheits-Projekts für die Region und ganz Niederösterreich hervor, das vor kurzem ein weiteres Etappenziel erreicht hat.

„Mit dem Beschluss in der Landesregierung kann in den nächsten Wochen der Bau des Bildungscampus am Areal des Landesklinikums Mauer starten. Damit werden alle Schulstandorte für Gesundheits- und Krankenpflege der Landesgesundheitsagentur in der Region Mostviertel zusammengeführt sein. In die dafür notwendige Adaptierung von vier denkmalgeschützten Pavillon investiert das Land Niederösterreich rund 16,8 Millionen Euro und damit in die beste Ausbildung für unsere zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Fertigstellung ist mit Sommer 2022 geplant“, betont LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Der Bildungscampus Mostviertel fasst zukunftsweisend die Ausbildung für die Gesundheitsberufe der Region Mostviertel zu einem Schulstandort zusammen.

„Damit können Synergien in der Lehre umgesetzt werden und wir tragen den sich verändernden und komplexer werdenden Erfordernissen in der Ausbildung Rechnung. Die Lehrerinnen und Lehrer werden hier zukünftig rund 230 Schülerinnen und Schüler ausbilden“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Ausbildungen werden zu den folgenden Berufsbildern angeboten:

Pflegefachassistenz, Fortbildung Refreshing für PraxisanleiterInnen, Grundausbildung Allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege, Pflegeassistenz (=Pflegehilfe), zweites Ausbildungsjahr Pflegefachassistenz für Pflegeassistenz, Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege, Sonderausbildung Intensivpflege, Sonderausbildung Pflege bei Nierenersatztherapie, Weiterbildung Praxisanleiter, Weiterbildung Psychiatrische Pflege, Weiterbildung TrainerIn für Deeskalations- und Sicherheitsmanagement, Fortbildung Bildungstool zur Handhabung des Praxiskataloges bzw. zur analogen Leistungsbeurteilung.

Die Praktika werden in gewohnter Weise an allen Landeskliniken des Mostviertels und an den Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren stattfinden.

Bereits im vergangenen Jahr wurde in Mauer der dritte Lernort etabliert. Dieser ist die Ergänzung zum ersten Lernort, dem Vermitteln der Theorie und dem zweiten Lernort, das Lernen in der Praxis. Am dritten Lernort werden die zwei Bereiche LTT (Lerntraining und Transfer) und TPT (Theorie-Praxistransfer) umgesetzt. Der dritte Lernort soll im Rahmen der Ausbildung eine Brückenfunktion zwischen Theorie und Praxis einnehmen, indem Wissen mit Pflege- und Praxissituationen verknüpft, gefestigt, erweitert und reflektiert wird.

„Die Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Ausbildung unter den besten pädagogischen Rahmenbedingungen und dazu die Möglichkeit für einen umfassenden gegenseitigen Austausch. Wir freuen uns schon jetzt, die ersten hoch qualifizieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Kliniken und Pflegezentren begrüßen zu dürfen“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Bürgermeister Christian Haberhauer ergänzt: „Ich freue mich, dass wir das Projekt hier in Mauer umsetzen können. Der Bau des Bildungscampus bringt kurz- und langfristig auch viele wirtschaftliche Vorteile für die Region.“

