Dreiteiliger „ORF III Themenmontag“ über moderne Ernährung und Konsum, Auftakt für Impro-Comedyformat „Dinner für Zwei“

Außerdem: Live-Diskussion „75 Jahre Unabhängigkeit Österreichs im journalistischen Blickwinkel“, „Hader spielt Hader“ Teil eins

Wien (OTS) - Immer auf den spontanen Gusto abgestimmt, jederzeit verfügbar, günstig und dabei auch noch – wenn geht – gesund: All das müssen unsere Nahrungsmittel heutzutage können. Eine moderne Gesellschaft macht es möglich, doch was bringen Lieferdienste und das nicht enden wollende Angebot im Supermarkt mit sich? Ein dreiteiliger „ORF III Themenmontag“ am 24. April 2020 befasst sich mit unserem Konsumverhalten in Bezug auf Nahrungsmittel.

Im Vorabend überträgt ORF III im Vorfeld des multimedialen ORF-Schwerpunkts „75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg“ (Details unter presse.ORF.at) aus dem Dachfoyer des Parlaments in der Hofburg die Diskussionsrunde „75 Jahre Unabhängigkeit Österreichs im journalistischen Blickwinkel“ (18.10 Uhr) live. Der Präsident des Nationalrates Wolfgang Sobotka lädt Medienvertreterinnen und -vertreter zum Gespräch, um ein paar Schlaglichter auf bedeutende Ereignisse der nunmehr 75-jährigen Zweiten Republik zu werfen und gleichzeitig einen Blick in die Zukunft zu wagen. Es diskutieren Ingrid Thurnher (ORF III), Martina Salomon (Kurier), Eva Linsinger (profil), Andreas Koller (Salzburger Nachrichten), Thomas Götz (Kleine Zeitung) und Gerald Heidegger (ORF Online).

Der dreiteilige „ORF III Themenmontag“ startet mit der ORF-III-Neuproduktion „Helden auf Rädern: die Wahrheit über Essens-Lieferdienste“ (20.15 Uhr). Seitdem Restaurants Corona-bedingt keine Gäste mehr bewirten dürfen, bleibt ihnen oft nur der Weg zur Kundschaft über Lieferdienste. Die Fahrradboten, die mit ihren bunten, klobigen Rucksäcken das Stadtbild prägen, zählen finanziell gesehen jedoch zu den Verlierern, denn vom Umsatz ihrer Zustellung sehen sie nur die einen Bruchteil. Gestalterin Liza Enzinger befasst sich mit dem Trend zum gelieferten Essen und zeigt, wie es in dieser Branche zugeht. Anschließend beleuchtet die Doku „Achtung Kundenfalle – Rabatt-Tricks, Preisfallen & Co“ (21.05 Uhr) die Verlockungen, die vermeintliche Preisnachlässe im Handel mit sich bringen. „Die Tricks der Getränkeindustrie – Eingeschenkt und Abkassiert“ (21.55 Uhr) wirft danach einen kritischen Blick auf das nicht enden wollende Angebot der Getränkeindustrie.

Um 22.30 Uhr startet das neue Improvisations-Comedyformat „Dinner für Zwei“ mit Gastgeber Christoph Fälbl. Die Tafel ist gedeckt, der Butler (Fälbl) ist bereit, den prominenten Gästen ein ganz besonderes Drei-Gänge-Menü zu servieren. Was diese nicht wissen: Zu jedem Gang kredenzt Christoph Fälbl jeweils eine Charakterrolle, die die Promis abwechselnd darstellen müssen. Zum Auftakt speisen zwei Publikumslieblinge des österreichischen Kabaretts miteinander: Gerald Fleischhacker und Angelika Niedetzky. Improvisation ist gefragt, wenn Fleischhacker seinem Gegenüber das „Ibiza-Video“ beichten muss oder Angelika Niedetzky ihren Dinnerpartner damit konfrontieren soll, dass er heimlich ihre Dessous trägt.

Humorvoll bleibt es auch danach mit dem ersten Teil des legendären Kabarettprogramms „Hader spielt Hader“ (23.05 Uhr).

