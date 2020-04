ÖÄK begrüßt Lehner-Versprechen für Ärzteschaft

Das Versprechen von Dachverbandschef Peter Lehner, Ärzte bei ihrer Forderung nach Ausgleichszahlungen voll zu unterstützen, macht Hoffnung, sagt die Österreichische Ärztekammer.

Wien (OTS) - Dass Dachverbandschef Peter Lehner in einem Interview „volle Unterstützung“ für die Ärzte bei ihrer Forderung nach hundertprozentiger Entschädigung für die existenzbedrohenden Umsatzeinbrüche bei vielen Kassenärztinnen und –ärzten versprochen hat, wird von der Österreichischen Ärztekammer ausdrücklich begrüßt. „Es freut mich, dass von Kassenseite endlich eingesehen wird, dass die niedergelassene Infrastruktur, die sich in dieser Krise bislang so vorzüglich bewährt hat, aufgefangen und geschützt werden muss. Schließlich wird es auch in Zukunft, nicht nur bei einer möglichen zweiten Welle von Corona-Infektionen, erneut entscheidend sein, dass niedergelassene Ärztinnen und Ärzte an vorderster Front die wohnortnahe Versorgung aufrechterhalten können“, sagt Steinhart.

ÖÄK-Präsident Thomas Szekeres bedankte sich für die Klarstellung von Lehner: „Das ist ein langerwartetes Zeichen der Anerkennung für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die trotz hohem persönlichen Risiko während der Krise ihre Ordinationen offengehalten und somit die Versorgung ihrer Patientinnen und Patienten sichergestellt haben. Das war ein eminent wichtiger Baustein bei der Entlastung der Spitäler und damit die gute Entwicklung Österreichs in dieser Krise.“

Die klaren Worte von Lehner sieht Steinhart als überfällig, aber dennoch als gutes Zeichen. „Das macht Hoffnung, dass wir endlich gemeinsam für die niedergelassene Gesundheitsversorgung Österreichs eine positive Lösung erreichen können, die sich die Ärztinnen und Ärzte mehr als verdient haben“, so Steinhart.

