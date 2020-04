FPÖ – Brückl: Faßmann schiebt die Betreuungspflicht wieder auf die Eltern ab

FPÖ brachte schon am Beginn der Corona-Pandemie zahlreiche Vorschläge für den Schulbereich ein

Wien (OTS) - „Minister Faßmann versucht nun zum großen Teil die Betreuungspflicht wieder auf die Eltern abzuschieben. Wenn nun aber für viele Eltern die Möglichkeit zum Sonderurlaub oder Home-Office endet, wird das ein sehr schwieriges Unterfangen“, so heute FPÖ-Unterrichtssprecher NAbg. Hermann Brückl zu Aussagen von ÖVP-Bildungsminister Faßmann im Ö1-„Journal zu Gast“ die Hausübungstagen betreffend. „Die berufstätigen Eltern werden von der schwarz-grünen Regierung im Regen stehen gelassen und kämpfen schon die ganze Corona-Krise hindurch mit der Doppelbelastung ‚Kinderbetreuung und Berufstätigkeit‘“, kritisierte Brückl.

„Überdies mussten sich bis vor wenigen Tagen noch jene Eltern, die ihre Kinder notgedrungen in die Schule schicken mussten, für dieses Handeln rechtfertigen und nun wäre dem Minister eine derartige Vorgangsweise willkommen - anscheinend dürften in einzelnen Schulen einfach die räumlichen Kapazitäten für eine derartige Betreuung der Schüler fehlen“, so Brückl.

„Ohnehin hat der Minister über weite Strecken in dieser Corona-Krise Schüler, Lehrer und auch die Eltern im Unklaren darüber gelassen, wie er sich die Rückkehr zum Regelbetrieb in den Schulen vorstellt. Das ist Faktum, da kann sich der Minister nun nicht herauswinden“, betonte Brückl.

„Wir hingegen haben schon am Beginn der Corona-Pandemie zahlreiche Vorschläge für den Schulbereich eingebracht, wie etwa die diesjährige Zentralmatura auszusetzen und den Schulen die Möglichkeit zu geben, die Reifeprüfungen mit einer „Matura wie früher“ abzuwickeln. Ebenso haben wir vorgeschlagen, dass jenen Schülern, die keine für das Homelearning adäquaten Endgeräte zu Hause haben, Leihgeräte zur Verfügung gestellt werden und wir haben die Öffnung von Schulen in sehr gering mit dem Coronavirus belasteten Bezirken eingefordert“, sagte Brückl.

