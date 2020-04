Hammerschmid: Wir müssen aus der Krise die richtigen Schlüsse für unser Bildungssystem ziehen

SPÖ drängt auf Abbau von Bildungsungleichheiten, Ausbau von Ganztagsschulen und Digitalisierungsoffensive – Es braucht Plan für Sommerschulen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid begrüßt den vorgelegten Plan zur schrittweisen Öffnung der Schulen, pocht aber gleichzeitig darauf, aus der Krise zu lernen. Der Bildungsminister dürfe sich jetzt „nicht zurücklehnen“, kommentiert Hammerschmid das heutige Interview von Faßmann im „Journal zu Gast“, denn „das Fahren auf Sicht reicht nicht aus“. Hammerschmid drängt darauf, „aus der Krise die richtigen Schlüsse für unser Bildungssystem zu ziehen“. Das müsse sich auch im Bildungsbudget widerspiegeln, fordert Hammerschmid, denn der „Abbau von Bildungsungleichheiten, der Ausbau von Ganztagsschulen und eine Digitalisierungsoffensive sind dringend gefordert“. ****

„Jetzt, wo die Schulen wieder mit dem Unterricht starten, sehen wir die Probleme, die sich vorher meist nur in den eigenen vier Wänden abgespielt haben.“ Vielen Kindern ist in den letzten Wochen das wichtigste Instrument für den Heimunterricht, der Laptop, nicht zur Verfügung gestanden. „Hier hat das Ministerium versagt“, sagt Hammerschmid, die den längst überfälligen „Masterplan für die Digitalisierung des Unterrichts“ fordert. Dazu gehöre auch, wie die SPÖ schon lange fordert, „die Ausstattung aller Kinder mit digitalen Endgeräten – gratis“, so Hammerschmid, die das Gratis-Schulbuch als Vorbild für diese Initiative nennt.

Besondere Unterstützung brauche es auch für Schulen, die einen hohen Anteil an SchülerInnen haben, die jetzt überhaupt nicht erreicht wurden. „Hier droht sich die Bildungsschere immer weiter zu öffnen“, so Hammerschmid, die rasche Maßnahmen fordert. „Weder das Regierungsprogramm noch das Budget des Bildungsministeriums sind dafür gerüstet“, sagt Hammerschmid, die den Bildungsminister auffordert, beim Finanzminister nachzuverhandeln. „Ansonsten würden die Schulen im Herbst völlig mittellos dastehen.“

Auch der Ausbau des Förderunterrichts sei dringend nötig, damit entstandene Defizite ausgeglichen werden können. „Dazu braucht es den Ausbau der Ganztagsschulen.“ Die Corona-Krise habe jedenfalls deutlich gemacht, wie unterschiedlich die SchülerInnen bei den Hausübungen von ihren Eltern unterstützt werden können. „Der Erfolg der Kinder darf nicht vom Talent der Eltern abhängen“, sagt die SPÖ-Bildungssprecherin, die auch einen entsprechenden Plan für Sommerschulen einfordert. (Schluss) ls

