Deutscher Filmpreis 2020 mit Auszeichnung für „Born in Evin“

ORF-kofinanzierter Dokumentarfilm mit Lola bedacht

Wien (OTS) - And the Lola goes to … Hohe Auszeichnung für einen ORF-kofinanzierten Film: Maryam Zarees Doku „Born in Evin“ (Produktion: Alex Tondowski und Ira Tondowski) wurde gestern, am Freitag, dem 24. April 2020, beim Deutschen Filmpreis in der Sparte „Bester Dokumentarfilm“ mit einer Goldenen Lola bedacht. Nominiert waren in den insgesamt 16 Kategorien auch zwei weitere vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Kinofilme: Hüseyin Tabaks Drama „Gipsy Queen“ („Beste weibliche Hauptrolle“/Alina Serban) und Stefan Ruzowitzkys Romanverfilmung „Narziss und Goldmund“ („Bestes Szenenbild“ und „Bestes Maskenbild“). Der Deutsche Filmpreis wurde gestern zum 70. Mal vergeben. Durch die – live im Ersten und via Live-Stream übertragene – Verleihung führte Edin Hasanovic.

