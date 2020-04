Rottweiler „Donna“ aus Schwimmbecken gerettet

Vorfallszeit: 23.04.2020, 21:00 Uhr Vorfallsort: 22., Bereich Erzherzog-Karl-Straße

Wien (OTS) - Beamte der Polizeidiensthundeeinheit (PDHE) wurden wegen eines tierischen Notfalls alarmiert. Eine rund 50 Kilogramm schwere Rottweiler Hündin namens „Donna“ machte einen Ausflug in den Nachbarsgarten und stürzte dabei in ein Schwimmbecken. Da der Ein-bzw. Ausstieg nur über eine Leiter möglich war, kam „Donna“ nicht mehr selbstständig aus dem Pool. Das Schwimmbecken war zusätzlich mit einer Thermofolie abgedeckt. Auf dieser Folie schwamm die verängstigte „Donna“ und knurrte alle Personen die sich näherten an. Die Polizeidiensthundeführer hatten sofort eine Lösung parat und rüsteten sich mit einer Teleskopleiter und einer Fang-schlinge aus. Mit viel Geschick zogen die Beamten die Thermofolie und somit auch „Donna“ näher zum Beckenrand. Um ihr wieder einen entsprechenden Boden unter den Pfoten zu bieten, schoben die Polizisten die Teleskopleiter unter die Thermofolie. Nachdem die Hündin auf der Teleskopleiter stand, wurde sie mithilfe der Fangschlinge aus dem Schwimmbecken gebracht. Die Hündin wurde anschließend der Tierrettung übergeben, da die Besitzer nicht erreicht werden konnten. Dank dem beherzten Einsatz der Polizisten konnte „Donna“ gerettet werden.

