Stadt Wien - Büchereien jetzt auch auf Instagram

Wien (OTS) - Ab sofort liefern die Stadt Wien - Büchereien auf Instagram Stoff zum Lesen und Experimentieren, Schreiben und Basteln, Malen und Singen, Fotografieren und Bewegen. Und weil es kein Social Media ohne Catcontent gibt, spielt auch ein Kater mit Namen Udo eine Rolle. Das Angebot richtet sich gezielt an Kinder und Eltern.

Das Angebot ist vielfältig: ob nach erheiternder Unterhaltung gesucht wird oder der Sinn eher nach kreativem Input steht – für jede Stimmung ist was dabei. So gibt es etwa Ideen zum gemeinsamen Spielen und Singen mit den Allerkleinsten, Bilderbuchkinos und Experimenten, Schreibanregungen und Buchempfehlungen für alle Altersgruppen sowie Yoga-mit-Buch-Workouts.

Die Büchereien streamen auch live: Montag und Donnerstag, 10.00 Uhr Kirangolini – die Lesefrühförderschiene von 0 – 3 Jahren; und jeden Mittwoch um 16.00 Uhr lesen, experimentieren oder basteln unsere BibliothekarInnen live.

Die Stadt Wien – Büchereien erweitern mit dem Instagram-Auftritt ihre erfolgreiche Social Media-Palette. Bereits in den vergangenen Jahren waren die Büchereien immer wieder Vorreiter bei der Nutzung von Online-Möglichkeiten, um ihre Aktivitäten und ihr Angebot einem breiten Publikum näher zu bringen. So twittern und facebooken die Büchereien laufend über ihren unterhaltsamen Alltag und ihr Angebot. Darüber hinaus sind Online-Lesungen via YouTube und den Podcast #büchereicast verfügbar.

