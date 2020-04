ATV-Frage der Woche: 91 Prozent der ÖsterreicherInnen kommen mit Abstand halten im persönlichen Alltag zurecht

"ATV Aktuell: Die Woche" morgen um 22.20 Uhr bei ATV mit Meinrad Knapp in Tirol und Peter Hajek und Thomas Hofer in Wien

Wien (OTS) - Diesen Sonntag steht bei "ATV Aktuell: Die Woche" unter anderem das gesellschaftliche Miteinander der ÖsterreicherInnen in Zeiten der Coronakrise im Mittelpunkt. Moderator Meinrad Knapp moderiert die Sendung weiterhin von Tirol aus, während Thomas Hofer und Peter Hajek die ZuseherInnen aus dem ATV-Studio in Wien begrüßen werden. Peter Hajek erhob in einer aktuellen Online-Umfrage mit 503 TeilnehmerInnen, wie die ÖsterreicherInnen mit dem Abstand halten im persönlichen Alltag zurechtkommen.

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass sich das Distanz wahren im Alltag der ÖsterreicherInnen bereits gut eingebürgert hat. 44 Prozent der ÖsterreicherInnen gaben an "sehr gut" zurecht zu kommen, 47 Prozent meinten "eher gut". Nur sieben Prozent führten "eher schlecht", ein Prozent "sehr schlecht" und ein Prozent "weiß nicht" an.

Peter Hajeks Fazit dazu lautet: „Die Menschen kommen mit dem Abstand halten sehr gut zurecht. Damit ist die Basis für ein Niedrighalten der Infektionsraten nach Hinauffahren der Wirtschaft und Schulen gelegt.“

Weitere Themen in der Sendung: die Debatte rund um die Nachverhandlungen des Regierungsprogramms und die Kritik der Oppositionsparteien an den Corona-Maßnahmen.



Rückfragen & Kontakt:

Peter Hajek

office @ peterhajek.com



Victoria Abulesz

victoria.abulesz @ prosiebensat1puls4.com