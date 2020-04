Signifier Medical Technologies arbeitet bei seinen klinischen Studien für das innovative Gerät Snoozeal® mit Schlafexperten aus aller Welt zusammen

London (ots/PRNewswire) - Signifier Medical Technologies, ein Innovator auf dem Markt für schlafbezogene Atmungsstörungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit 27 wichtigen Meinungsführern auf dem Gebiet der Schlafmedizin zusammenarbeitet, um sein Produkt Snoozeal® im Vorfeld der Markteinführung zu testen und bekannt zu machen.

Mit dieser auf den Forschungsbereich ausgerichteten Initiative verbessert Signifier Medical Technologies seine Fähigkeit, die revolutionäre Technologie zur Neurostimulation des Kinn-Zungen-Muskels zu verfeinern. Dadurch kann sichergestellt werden, dass diese Technologie den Ansprüchen von Patienten auf der ganzen Welt gerecht wird. Sie wird auch dazu beitragen, interne kommerzielle Prozesse zu verfeinern und ein nahtloses Erlebnis für zukünftige Patienten zu gewährleisten.

Zu den wichtigsten Meinungsführern gehören hochrangige Ärzte aus wichtigen schlaftherapeutischen Bereichen, darunter Pulmonologen, Kardiologen, Neurologen und HNO-Spezialisten führender Gesundheitseinrichtungen und -akademien in Nordamerika, Europa und Australien. Signifier Medical Technologies arbeitet mit diesen medizinischen Fachkräften zusammen, um eine weitreichende Akzeptanz der Wirksamkeit und Sicherheit dieser neuen Technologie aufzubauen und einen umfangreichen multizentrischen klinischen Datensatz zu erstellen, der durch die jüngsten Studien in Europa und den Vereinigten Staaten noch erweitert werden wird.

Professor Atul Malhotra, Chief Investigator an der University of California - San Diego für Snoozeal®, sprach voller Begeisterung darüber, eine neue Technologie in diesem Bereich zu haben. "Ich habe mich mit dem Snoozeal®-Gerät beschäftigt und habe kontinuierliche Forschungsarbeiten zu dieser Behandlung durchgeführt. Ich bin optimistisch, dass diese Behandlung ein wichtiger Behandlungsansatz für Patienten sein wird, die schnarchen und unter milder Schlafapnoe leiden."

"Dieses Gerät hat mich sehr überrascht. Das Feedback und die Akzeptanz der Patienten waren hervorragend und sie berichteten von einer Verbesserung in Bezug auf das Schnarchen. Die Integration zwischen der App und dem Gerät funktioniert reibungslos, einfach und intuitiv." Dies erklärte Dr. Peter M Baptista, MD, nach der Verwendung des Geräts an einigen seiner Patienten in der Clínica Universidad de Navarra.

"Wir freuen uns, mit Fachleuten aus einigen der weltweit führenden medizinischen und akademischen Einrichtungen zusammenzuarbeiten, um den Schlafmarkt zu revolutionieren", sagte Prof. Anshul Sama, Mitbegründer und CMO von Signifier Medical Technologies. "Unsere Zusammenarbeit könnte sich auf die Atemwegsgesundheit von Hunderten von Millionen Menschen auswirken und sie schließt die neueste und innovativste Forschung auf diesem Gebiet ein."

Diese jüngsten Kooperationen sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur weltweiten Kommerzialisierung des Produkts Snoozeal® von Signifier Medical Technologies, das zurzeit kommerziell auf dem britischen Markt getestet wird.

