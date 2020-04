Neue Gutscheinlösung zur Rettung der österreichischen Veranstaltungslandschaft

Gesetzesentwurf der Bundesregierung rettet Veranstaltungslandschaft und sichert kulturelle Vielfalt.

Wien (OTS/LCG) - Von der österreichischen Bundesregierung wurde soeben ein Gesetzesentwurf vorgelegt, der Veranstalter für die Abwicklung durch von COVID-19 betroffenen Events eine Refundierung der Tickets in Form von Gutscheinen ermöglicht.

„Da durch diese Lösung die österreichische Kultur in ihrer gesamten Vielfalt geschützt und weiterhin am Leben gehalten wird, stehen wir gemeinsam mit allen Mitgliedern unserer Branchen zu 100 Prozent hinter dieser Entscheidung und danken der Bundesregierung, insbesondere dem gesamten Team des Staatssekretariats für Kunst und Kultur, für diesen für uns begrüßenswerten und überlebenswichtigen Entschluss. In diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, zusammenzuhalten, damit das kulturelle Leben in naher Zukunft wieder voll aufblühen kann und niemand aufgrund von Insolvenz auf der Strecke bleibt. Auf Basis der nun erlassenen Richtlinien arbeiten wir ab sofort an einer raschen und kundenfreundlichen Umsetzung, damit alle COVID-19 betroffenen Veranstaltungen schnellstmöglich abgewickelt werden können. Somit blicken tausende Künstlerinnen und Künstler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in eine gewissere Zukunft“ , kommentiert die Interessengemeinschaft Österreichische Veranstaltungswirtschaft.

Was den Konsumentenschutz betrifft, ist es den Veranstaltern wichtig festzuhalten, dass es ihre großteils langjährigen Kunden sind, die dieses Gesetz betrifft. Ohne Besucher würde diese Branche nicht existieren – ihr Wohl geht immer vor. Genau diese Lösung schützt die Kunden nicht nur vor dem möglichen Verlust des Eintrittspreises, den sie für das Ticket bezahlt haben. Die Lösung beschützt auch ihr Ticket. Denn nun können sie damit die gewünschte Veranstaltung verlässlich zu einem neuen Termin sehen oder aber andere Veranstaltungen besuchen. All dies wäre bei den sonst wohl bevorstehenden Insolvenzen in der Branche verloren gewesen: keine Rückzahlung, keine verschobene Veranstaltung, keine neue Veranstaltungen. Und sollte der Besucher innerhalb der vorgesehen Frist keine passende Veranstaltung finden, bekommt er sein Ticketgeld zurück.

„Das könnte man in dem letzten Fall dann durchaus als ein Darlehen für die österreichischen Kulturlandschaft sehen, ja. Ein existentiell wichtiges Darlehen, das eben genau all das für die Zukunft sichert, was den meisten von uns so wichtig ist: Konzerte, Sportveranstaltungen, Theater, Kabarettabende, Festivals, Ballettaufführungen, Musicals, Lesungen und viele andere mehr“ , so die Interessengemeinschaft.

Dafür sagen die KünstlerInnen, die SportlerInnen, die Bands, die VeranstalterInnen, die Spielstätten, die Orchester, die Bühnenbauer, die TechnikerInnen, die TicketingmitarbeiterInnen, die BuffetbetreiberInnen, die Marketingkollegen, die GarderobenmitarbeiterInnen, die Hotels, die ReiseunternehmerInnen, die Restaurants und alle anderen, die hier nicht aufgezählt sind: Danke!

Im Namen aller Unterstützer der IG Österreichische Veranstaltungswirtschaft

AMI Promarketing Agentur- Holding GmbH

ANKLANG Event & Marketing Gmbh

ARCADIA LIVE GmbH

Act entertainment

Adlmann Promotion

Agentur Rideo

BOGNER VERANSTALTUNGSGES.M.B.H

Babyexpo.at

Barracuda Music GmbH

Bco.co.at

Bestmanagement Rabiega GmbH

Blaguss Reisen GmbH

Brunner Wiesn

COFO Entertainment GmbH & Co.KG

CasaNova Vienna

Concert Linz GmbH

Congress Casino Baden

Cook Music Management

Der Platzhirsch

Diestoff.at

Dinnertheater Schönbrunn, Im Restaurant Schönbrunner Stöckl

E&A Public Relations GesmbH

Ecoservice+ consulting gmbh

Electric Love Festival

Elias Werner Productions

Event Kultur Ternitz

Event-Ants GmbH

Fantasy Veranstaltungstechnik GmbH

Fechter/MODFG Event Productions

Feel Events KG

Good Karma Gastro Familie

Granithasengraustein events gmbh

Grazer Spielstätten

Habich Entertainment & Marketing GmbH

Helmut List Halle Graz

Heschl-Rechberger KG

IP Media Marketing GmbH

Ilztalevent

JR Sport & Event Consulting KG

Jonny Cash Museum

KFG Klagenfurt Festival GmbH

KONZERTDIREKTION SCHRÖDER GmbH

KONZERTREIHE INNSBRUCKER ABENDMUSIK

KUNSTduenger-kultur

Kiwanis Club Steyr

Kleinkunst Innsbruck

Kulturwerkstatt Podiu,Kulur und Freizeit GmbH

Kärntner Messen Betriebsgesellschaft mbH

LIVEBLOOD – PASSION ENTERTAINMENT GmbH

Leutgeb Entertainment

Lindner Music

Live Nation Austria GmbH

Ländleticket

MUSIKLADEN GmbH

Magoo Entertainment KG

Marionettentheater Salzburg

Marys Herz Restaurant

Media.com Werbe- und Veranstaltungs GmbH

Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H.

Musicalsommer Winzendorf

Musikverein Graz

Mvm donaukultur

MÄRCHENSOMMER

NOVA MUSIC Entertainment GmbH

NXP Veranstaltungsbetriebs GmbH

Napalm Records

OGGerhard Kampits Veranstaltungsmanagement GmbH

Oberösterreichische Theater GmbH (Landestheater Linz)

Oeticket

Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck

Orpheum Wien

PLANET.TT

Petermichl Gaststättenbetriebs GmbH

Pura Vida Theater und Musical GmbH

Redline Enterprise GmbH

Stubinger Musik

SAKOG Kulturwerk

SE Holding GmbH

SOMMERNACHTSKOMÖDIE ROSENBURG

SOUNDDESIGN AUSTRIA

SOUNDORTAL VERANSTALTUNGS GmbH

Scheibmaier & Schilling Promotion GmbH

Schwaiger Music

Semtainment GmbH & Co KG

Show Connection

Show Factory Entertainment GmbH

Soundevent Entertainment GmbH

Spoon Agency

Sportlerstammtisch Weinberg / SSW

Stadtgemeinde Ybbs an der Donau

Standort und Marketing Bruck an der Mur

Theater Liberi

Theater Phönix

Theaterverein

Ticketmaster

Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee GmbH

UVC Holding Graz

Vereinigte Österr. Musikförderer – VÖM

Viertbauer Promotion

Vision05 GmbH (art.experience)

We Production GmbH

Weiler Shows

Wiener Metropol

World Bodypainting Festival

Wortwiege

Wr. Op. Prod. TAKO GmbH Dinnertheater Schönbrunn

Zuk Concert

Weitere Informationen auf https://www.igoev.at.

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

https://twitter.com/akhaelss

http://www.leisure.at/presse