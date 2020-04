„Bürgeranwalt“: Das Tiroler Ötztal während der Quarantäne – eine Bilanz mit bitterem Beigeschmack

Am 25. April um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 25. April 2020, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Das Tiroler Ötztal während der Quarantäne – eine Bilanz mit bitterem Beigeschmack

Sölden im Ötztal war genauso wie das Paznauntal und St. Anton am Arlberg wochenlang unter Quarantäne gestellt. Grund waren die hohen Coronavirus-Infektionszahlen. Seit Donnerstag sind die Orte wieder erreichbar. Hat man die freiheitseinschränkenden Maßnahmen im Ötztal verhältnismäßig empfunden?

Einschränkung von Grundrechten in Altersheimen?

Zahlreiche Beschwerden über das „eingesperrt sein“ in Altersheimen und das „bestraft werden“, wenn Bewohnerinnen und Bewohner sich nach draußen gewagt haben, erreichen derzeit die Redaktion „Bürgeranwalt“. Volksanwalt Werner Amon hat die Kritik geprüft.

Hochzeiten und Todesfälle in Zeiten der Corona-Krise

Was ist erlaubt, was ist verboten? Hat man Angehörige von Verstorbenen zu Unrecht um eine Verabschiedung gebracht und müssen Stornokosten für abgesagte Hochzeitsfeiern bezahlt werden?

