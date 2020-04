Eine wesentliche Grundlage für das Wiedererstehen unserer Heimat Österreich

Kranzniederlegung der Arbeitsgemeinschaft der NS-Opfer-Verbände und Widerstandskämpfer

Wien (OTS) - Am 27. April 1945, also noch vor dem offiziellen Ende des 2. Weltkrieges, proklamierten auf der Rampe des zerbombten Parlaments in Wien die Politiker Karl Renner, Adolf Schärf, Leopold Figl und Johann Koplenig die Wiederherstellung der demokratischen Republik Österreich.

In Erinnerung an dieses für unsere Heimat bedeutende Ereignis legten Vertreter der in der Arbeitsgemeinschaft der NS-Opfer-Verbände und WiderstandskämpferInnen zusammengeschlossenen und durch das Opferfürsorgegesetz berufenen drei Organisationen in der Gruppe 40 des Wiener Zentralfriedhofes einen Kranz nieder. 2013 wurde die Begräbnisstätte der im Wiener Landesgericht zu Hunderten hingerichteten Frauen und Männer des Widerstandes zur „Nationalen Gedenkstätte“ erhoben.

Diese politischen, religiösen und weltanschaulichen Aktivisten waren eine wesentliche Grundlage für das Wiedererstehen unserer Heimat Österreich. An diese Opfer muss immer wieder erinnert und dankbar gedacht werden.

