SPÖ-Sportsprecher Köllner: Regierung mauert gegen SPÖ-Antrag für Rettung der Sportvereine

„Sportminister ohne Zug zum Tor“ – ÖVP und Grüne blockieren SPÖ-Antrag für 100 Millionen Euro Soforthilfe für den Sport

Wien (OTS/SK) - Es ist für SPÖ-Sportsprecher Maximilian Köllner „leider keine Überraschung“, dass Bildungsminister Heinz Faßmann heute Bewegung und Sport an den Schulen aus dem Programm genommen hat. „Der Sport in Österreich kämpft ums Überleben, aber die Regierung lässt den Sport, die kleinen Vereine, die großen Vereine, die Fitnessstudios und die Hobby- und FreizeitsportlerInnen weiterhin im Stich“, kritisiert Köllner. Dem Sportminister Werner Kogler „fehle der Zug zum Tor, er komme gegen die ÖVP einfach nicht durch“. Die Regierungsparteien haben heute im Budgetausschuss den SPÖ-Antrag zur Rettung der Sportvereine mit 100 Millionen Euro Soforthilfe vertagt. „Sie schieben den Sport somit auf die lange Bank, das heißt, die Regierung lässt die Vereine sterben“, warnt Köllner. ****

Die Begründung der Grünen für die Ablehnung des SPÖ-Antrags hält Nationalratsabgeordneter Köllner für vielsagend; die Regierungsparteien haben im Budgetausschuss argumentiert, sie könnten nichts für die Sportvereine tun, weil man müsste dann auch NGOs helfen. Köllner: „Statt einfach den Sportvereinen und den NGOs zu helfen, lässt die Regierung lieber alle im Stich.“ Köllner verspricht, dass er nicht lockerlassen wird und im Parlament weiter für den Rettungsschirm für den Sport kämpfen wird.

Die Einnahmenverluste durch die Corona-Krise treffen alle Vereine, von den Amateuren bis zum Profisport in der Bundesliga. „Die Regierung verbietet Vereinssport auf allen Ebenen, Rapid gegen Austria genauso wie Illmitz gegen Apetlon im Burgenland. So wird es in Zukunft keine Derbys mehr geben“, erläutert Köllner.

Besonders kritisch sieht es der SPÖ-Sportsprecher, „dass diese Probleme ja alle nicht neu sind, die Fragen liegen seit Wochen auf dem Tisch“. Wie geht es weiter mit den Sportvereinen, wie geht es weiter mit den Bewerben und Meisterschaften, wie geht es weiter mit den Fitnesscentern, Yogastudios, Tanzschulen etc. Unter welchen Bedingungen darf man ab 1. Mai Indoor oder Outdoor Sport treiben? „Bedauerlicherweise gibt es diesbezüglich noch immer keine Klarheit. Die Bundesregierung und insbesondere der Sportminister Kogler versagen der Bevölkerung und den Vereinen die Antworten“, resümiert Köllner. (Schluss) wf

