„ZIB 1“-Durchschaltung bis 1. Juni prolongiert, „Sport Aktuell“ kehrt am 26. April, ebenfalls durchgeschaltet, zurück

Wien (OTS) - Der ORF adaptiert die TV-Berichterstattung rund um die „ZIB 1“: Die Durchschaltung der „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr in ORF 1, ORF 2 und ORF SPORT + wird bis zum 1. Juni 2020 prolongiert. Bereits am Sonntag, dem 26. April, kehrt „Sport Aktuell“ zurück und steht dann immer um 20.00 Uhr in ORF 1, ORF 2 und ORF SPORT + ca 5 Minuten lang auf dem Programm.

