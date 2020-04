„kulturMontag“: Staatsoper neu – Bogdan Roščić im Gespräch

Außerdem u. a.: „Corona“-Botschaften aus aller Welt und Dokumentation „Filmikonen – Magnum Photos und das Kino“

Wien (OTS) - An der Wiener Staatsoper bricht mit dem designierten Direktor Bogdan Roščić eine neue Ära an. Der von Clarissa Stadler präsentierte „kulturMontag“ am 27. April 2020 um 22.30 Uhr in ORF 2 blickt auf die erste Spielzeit unter seiner Ägide, deren Programm aufgrund der Corona-Krise im Fernsehen (am Sonntag, 26. April, um 21.30 Uhr in ORF III) präsentiert wird. In einem Interview mit Martin Traxl spricht Roščić über seine Vorhaben und die Zukunft der Staatsoper in Zeiten nach der Pandemie. Außerdem bringt die Sendung u. a. weitere Beiträge der Reihe „Grüße aus Corona“ mit Botschaften von Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt aus ihrer jeweiligen Quarantäne. Anschließend an das Magazin: die Dokumentation „Filmikonen – Magnum Photos und das Kino“ (23.15 Uhr) über die Fotografie-Kunst von Robert Capa, Begründer der weltberühmten Fotoagentur Magnum, die u. a. legendäre Hollywood-Filmproduktionen und -Stars außergewöhnlich ins Bild setzte.

Weichenstellung – die neue Staatsoper unter Bogdan Roščić

Die internationalen wie heimischen Reaktionen auf die Bestellung des neuen Direktors der Wiener Staatsoper hatten sich Ende Dezember 2016 förmlich überschlagen. Am 1. Juli wird Bogdan Roščić sein Amt antreten und stellt jetzt sein Programm – erstmals in der Geschichte des Hauses – im Fernsehen (Sonntag, 26. April, 21.30 Uhr, ORF III) vor. Die Produktionen der ersten beiden Spielzeiten wollte er vor großem Publikum und der Presse bei einer Matinée im ersten Haus am Ring präsentieren. Doch Corona-bedingt ist es für Roščić ein schwieriger Neuanfang. Wie will er das Wiener Publikum erobern? Welche Neuerungen wird er einführen? Welche Künstler/innen wird er verpflichten? Und wie wird die Krise das Programm verändern? Das verrät er im „kulturMontag“-Gespräch mit Martin Traxl.

Grüße aus Corona – Botschaften aus aller Welt

Der„kulturMontag“ hat die Reihe „Grüße aus Corona“ ins Leben gerufen. Jede Woche melden sich Künstler/innen aus aller Welt mit Botschaften aus ihrer jeweiligen Quarantäne, um geschlossene Grenzen zu überwinden. Bisher kamen die Autoren Francesca Melandri aus Rom, Eva Menasse aus Berlin und Lukas Bärfuss aus Zürich mit kreativen Beiträgen zu Wort, Robert Prosser meldete sich mit einer Kunst-Performance aus dem abgeriegelten Tirol. Diesmal hat die schottische Schriftstellerin A.L. Kennedy eine Nachricht geschickt, in der sie Gesundheit wünscht und das britische Gesundheitswesen mit dem österreichischen vergleicht. Als nächstes senden der slowakische Schriftsteller und Journalist Michal Hvorecky und der amerikanische Bestseller-Autor T.C. Boyle ihre „Grüße aus Corona“.

Kulturdokumentation „Filmikonen – Magnum Photos und das Kino“ (23.15 Uhr)

Der Film erzählt von einer Liebesgeschichte – jener zwischen dem Medium Film und dem Medium Photographie. Folgerichtig beginnt die Doku auch mit einer Liebesgeschichte – der von Ingrid Bergman und dem Begründer der weltberühmten Agentur Magnum, Robert Capa. Vor rund 70 Jahren, auf dem Filmset von Alfred Hitchcocks „Notorious“ schießt Capa außergewöhnliche Fotos seiner Geliebten. Höhepunkt und gleichzeitig Endpunkt der Beziehung zwischen Magnum und Hollywood sind die (chaotischen) Dreharbeiten zu „Misfits“, dem letzten Film von Marilyn Monroe und Clark Gable. Gleich neun Magnum-Fotografen sind damals am Set. Als Hollywood zusehends uninteressant für Magnum wird, finden die Fotografen neue spannende Terrains – das New British Cinema, Cinecittà, die Nouvelle Vague, etc. Regie: Sophie Bassaler

