ORF-„Pressestunde“ mit Peter Kaiser, Landeshauptmann Kärnten, SPÖ

Am 26. April um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Österreichs Bundesländer sind von der Corona-Krise sehr unterschiedlich betroffen. So hat Kärnten eine sehr niedrige Zahl von Covid-Erkrankungen, leidet aber als Tourismusland dennoch stark unter den derzeitigen Einschränkungen. Der Kulturbetrieb ist zum Stillstand gekommen, wann Hotels wieder aufsperren dürfen, steht in den Sternen. Wie beurteilt Landeshauptmann Peter Kaiser die wirtschaftlichen Perspektiven des ökonomisch ohnehin angeschlagenen Bundeslandes? Unter welchen Bedingungen wird man im Sommer in den Kärntner Seen baden können? Unterstützt der SPÖ-Politiker die Maßnahmen der Bundesregierung oder hätte er einen anderen Weg beschritten? Wie sieht Kaiser die Rolle der Bundes-SPÖ in dieser Krise? Und warum kommt Parteichefin Pamela Rendi-Wagner nicht aus dem Umfragetief heraus?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 26. April 2020, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Petra Stuiber

„Der Standard“

und

Andreas Mayer-Bohusch

ORF

