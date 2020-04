Türkisch: Neue Heimat Zeitung April Corona-Sonderausgabe III

Wien (OTS) - Die Corona-Virus-Zeit ist auch für hunderttausende Migranten*innen in Österreich nicht einfach.



Daher widmeten sich die letzten drei Ausgaben der österreichischen Neue Heimat Zeitung (Yeni Vatan Gazetesi) hauptsächlich den wichtigsten Neuigkeiten zum Thema Corona-Virus uns dessen Auswirkungen. Es geht um neue Informationen und Wissensvermittlung, wie man sich in Österreich verhalten soll.



Aktuelle Ausgabe:

https://www.yenivatan.at/wp-content/uploads/2020/04/yvg_223.pdf



Die Neue Heimat Zeitung (Yeni Vatan Gazetesi) erscheint seit 21 Jahren regelmäßig am Markt. Sie ist eine österreichische Zeitung in hauptsächlich türkischer, teilweise auch deutscher Sprache.

Die April Sonderausgabe III wurde verstärkt über soziale Medien (Facebook) und Messenger Dienste (WhatsApp) verteilt. Durch Artikel in türkischer Sprache gelingt es der Zeitung, an die ca. 300.000 Menschen der austrotürkischen Community, in deren emotionaler Sprache zu appellieren. Unsere letzte Ausgabe hat auch als PDF-Version bis jetzt über 200.000 Menschen in Österreich erreicht, worauf wir sehr stolz sind.

Ziel ist es, die Menschen anzusprechen und zu motivieren, als Teil der österreichischen Gesellschaft auch in diesen schwierigen Zeiten Loyalität und Solidarität mitzuerleben. Mit Erfolg. Natürlich stehen an erster Stelle der Neue Heimat Zeitung Ziele wie die deutsche Sprache zu erlernen. Genauso wichtig ist es jedoch auch, den Leser*innen die österreichischen Werte und Spielregeln der Gesetze schmackhaft zu machen und zu lernen.

Die Neue Heimat Zeitung (Yeni Vatan Gazetesi) definiert Österreich als neue Heimat, was neben dem Namen auch im Logo (Österreichflagge) erkennbar sein soll. Wir glauben, dass sich die treuen Leser*innen der Neuen Heimat Zeitung bereits an die österreichische Wertehaltung gewöhnt haben, diese für selbstverständlich halten und sich damit identifizieren.

Neue Heimat Zeitung ("Yeni Vatan Gazetesi" ) seit 1999

Die österreichische Zeitung in türkischer Sprache: “Neue Heimat Zeitung-Yeni Vatan Gazetesi” wurde im Jahre 1999 gegründet, mit dem Ziel Brücken in Österreich zu bauen, ohne aus dem Ausland bzw. aus dem Inland von verfassungsfeindlichen Kräften beeinflusst zu werden. Die Yeni Vatan Gazetesi ist eine säkulare, verfassungspatriotische, österreichische Zeitung, die freiheitliche demokratische Rechtsstaatlichkeit in allen Ebenen als wehrhafte Demokraten fordert.



Die Berichte dieses Monats waren von der Titelseite bis zum letzten Blatt durchwegs mit Themen zur Corona-Krise in Österreich gefüllt, wie folgt:



