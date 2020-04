Schülerunion: Fahrplan positiv für die Schüler/innen

Die Schülerunion begrüßt den Fahrplan des Bildungsministeriums und ortet die Chance Digitalisierung dauerhaft flächendeckend auszubauen

Wien (OTS) - Heute stellte Bildungsminister Heinz Faßmann einen umfangreichen Fahrplan zur etappenweisen Schulöffnung vor. Die Schülerunion begrüßt die Vorgehensweise des Bildungsministerium, betont aber, dass die Entwicklung der Pandemie im Auge behalten werden muss. Ebenfalls ist es wichtig, die Erfolge aus diesen besonderen Gegebenheiten mitzunehmen. Dies gilt vor allem für die Digitalisierung, welche von größter Bedeutung in der heutigen Zeit ist.

Bundesschulsprecherin Jennifer Uzodike zeigt sich positiv gestimmt:

“Wir erleben langsam wieder eine Rückkehr zu einer neuen Normalität. Die bekannt gegebenen Maßnahmen des Bildungsministeriums sehen wir als wichtig und vernünftig an. Natürlich muss aber die Gesundheit weiterhin im Mittelpunkt stehen. Nun gilt es auch, der Schülerschaft einen sanften Start in den Schulalltag zu gewährleisten. Ebenfalls kann man aus dieser Zeit auch positive Schlüsse, wie zum Beispiel die Digitalisierung, ziehen. Diese muss jetzt unbedingt weiterentwickelt werden und an den Schulen Einzug halten.”

Auch Bundesobmann Sebastian Stark unterstützt das Vorhaben: “Wir freuen uns sehr, dass es nach diesen ungewohnten Wochen einen Fahrplan gibt, der bei den Schülerinnen und Schülern für Klarheit sorgt. Unter diesen schwierigen Umständen, ist vor allem die Digitalisierung in den Mittelpunkt gerückt. Diese Entwicklung darf jetzt nicht enden, sondern muss weitergetragen werden, damit aus der Not eine Tugend wird. Deswegen fordern wir nach dem Fahrplan zur Schulöffnung ebenfalls einen Fahrplan für die Digitalisierung an unseren Schulen.”

