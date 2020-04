Kinderfreunde/Oxonitsch zu Schulöffnung: Endlich Klarheit

Österreichische Kinderfreunde sehen den Plan zur schrittweisen Schulöffnung grundsätzlich positiv

Wien (OTS) - „Es war höchst an der Zeit, dass die Eltern und Kinder in diesem Land endlich Klarheit haben“, zeigt sich Christian Oxonitsch, Bundesvorsitzender der Kinderfreunde über die Ankündigungen von Bildungsminister Faßmann erleichtert. Nun sei es möglich, die individuelle Situation zu planen und die für viele belastende Ungewissheit käme zu einem Ende.

Die organisatorische Ausgestaltung sei grundsätzlich in Ordnung: „Der vorgegebene Rahmen dürfte mit der Realität in den Schulen gut vereinbar sein, wenn alle Beteiligten auch das Augenmaß bewahren“, so Oxonitsch weiter. Eine gewisse Unsicherheit bestünde bei der Leistungsbeurteilung, hier setzen die Kinderfreunde jedoch großes Vertrauen in die Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort: „Wir wünschen uns, dass kein Kind aufgrund dieser Krise zurückgelassen wird und gehen davon aus, dass auch alle Lehrerinnen und Lehrer das gleiche Interesse haben und gerade in der Leistungsbeurteilung auch die individuelle Belastung der Kinder einbeziehen“, hofft Oxonitsch.

„Wir freuen uns auch sehr, dass der Minister die Wichtigkeit der Kindergärten im Bildungsbetrieb hervorgehoben hat – hier sind zwar österreichweit noch mehr Fragen offen – zum Beispiel im Hinblick auf die Sicherheit der Mitarbeiter/innen - wir sind jedoch guter Dinge, diese in guter Zusammenarbeit mit den Ländern zu beantworten“. Zu hoffen sei jedenfalls, dass die Regelungen möglichst bundesweit einheitlich umgesetzt werden.

Ebenfalls sei der Hinweis auf außerschulische Bildungsangebote in den Sommerferien positiv zu bewerten: „Als Kinderfreunde haben wir viel Erfahrung mit derartigen Angeboten, zum Beispiel auch mit den in Wien erprobten „SummerCity Camps“ und stellen uns gerne mit unserer Expertise zur Verfügung, wenn es darum geht jene Kinder in den Ferien zu unterstützen, die in den vergangenen Wochen abgehängt wurden und ihnen gleichzeitig unvergessliche Ferienerlebnisse zu bieten“; so Oxonitsch abschließend.

