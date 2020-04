SPÖ-Termine von 27. April bis 3. Mai 2020

Wien (OTS/SK) - DIENSTAG, 28. April 2020:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

14.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am Webinar der IPU und der WHO zum Thema „Lessons from the COVID-19 pandemic: parliamentary action to reduce risks, increase resilience and strengthen emergency preparedness” teil. Näheren Informationen dazu finden Sie hier: https://tinyurl.com/yasnhbgk

DONNERSTAG, 30. April 2020:

15.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zu einem Online-Videogespräch zum Thema „Der Kampf für Grundrechte und Datenschutz in der Coronakrise“; u.a. mit Max Schrems (Jurist, Autor und Datenschutzaktivist) und Bettina Vollath (Mitglied des Europäischen Parlaments, SPÖ). Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/yclt3arn. Der Link zur Übertragung via Zoom wird rechtzeitig bekannt gegeben. Um direkt über Zoom teilnehmen zu können, ist die App herunterzuladen. Das Gespräch wird auch auf der Facebook-Seite des Karl-Renner-Instituts übertragen. (Schluss) up/mp

