Grüne Wien/Ellensohn: Klarer Fahrplan für Schulen und Kindergärten richtiger Schritt

Wien (OTS) - „Heute sind die Wünsche vieler Kindergartenkinder, Schüler*innen und Eltern in Erfüllung gegangen. Endlich gibt es wieder einen Fahrplan, wie es weitergeht in den Kindergärten und Schulen“, so der Bildungssprecher der Grünen Wien, Klubobmann David Ellensohn. „Homeschooling und Homeoffice hört sich zwar wunderbar an, ich bin dabei aber wie viele Eltern an einige Grenzen gestoßen. Meine drei Söhne sind mit 14, 13 und nochmal 13 Jahren zwar schon sehr selbständig, aber Telefonkonferenzen abhalten und bei Hausaufgaben helfen ist nicht nur ein Riesenspaß für die ganze Familie. Was sich viele Eltern und ich auch gewünscht haben, ist jetzt so weit. Auch wenn weiter strenge Auflagen wegen unser aller Gesundheit gelten, sind wir doch froh nicht mehr in der Luft zu hängen“, so Ellensohn. Als positiv bewertet Ellensohn auch den Entfall von Schularbeiten, den Verzicht aufs Sitzenbleiben in Volksschulen und die Möglichkeit des Aufsteigens mit einem oder mehreren Fünfern in anderen Schulen. „Dies alles bedeutet eine große Erleichterung für Schülerinnen und Schüler“, so Ellensohn.

Positiv sieht Ellensohn auch die Ankündigung, dass es nunmehr keine Belege der Arbeitgeber*innen braucht, damit Eltern ihre Kinder in den Kindergarten bringen dürfen. „So manche Kindergarten-Leiterin hat Eltern abgewiesen, obwohl nicht einmal 2 von 100 Kindern vor der Türe gestanden sind. Diese Unsicherheiten sind vorbei. Jedes Kind darf kommen, kein Kind darf abgewiesen werden, ob und was die Eltern arbeiten, ist dabei nicht entscheidend“, so Ellensohn.

„Meine Kinder freuen sich auf ihre Friends in der Schule und den Unterricht live finden sie auch besser. Ich hoffe sehr, dass diese Öffnung in jeder Hinsicht funktioniert. Für unsere Gesundheit, für alle Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern“, so Ellensohn abschließend.





