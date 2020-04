FPÖ – Brückl zur Schulöffnung: Zu spät, zu planlos und vor allem ohne Weitblick

Wien (OTS) - „Zu spät, zu planlos und vor allem ohne Weitblick.“ Mit diesen Worten kommentierte FPÖ-Unterrichtssprecher NAbg. Hermann Brückl die heutigen Ankündigungen von ÖVP-Bildungsminister Faßmann für eine schrittweise Öffnung der Schulen.

„Von einem Bildungsminister erwartet man sich klare und eindeutige Vorgaben und kein permanentes Zaudern und Zögern - die Schüler, Lehrer und Eltern brauchen endlich eine Rückkehr zur gewohnten Normalität“, so Brückl.

„Was die Schüler an den zwei bis drei Abwesenheitstagen pro Woche machen sollten, da blieb der Bildungsminister sehr vage. Er hat aber zum großen Teil die Betreuungspflicht wieder auf die Eltern abgeschoben, indem er meinte, ‚sie sollen prüfen, ob die Kinder zu Hause betreut werden können oder nicht‘. Faßmann kündigt Maßnahmen an, aber ohne im Detail nachzudenken, was das für die Schüler und Eltern im Endeffekt bedeutet. Das sind lediglich praxisferne, chaosartige Regelungen und man kann gespannt sein, was dann in der Verordnung tatsächlich drinnen stehen wird“, sagte Brückl.

„In Summe hat der Minister nur ein ‚paar Punkte ohne konkreten Inhalt angekündigt‘. Das ganze Gebilde ist nicht zu Ende gedacht und ist ein hanebüchener Murks Marke ‚Faßmann‘– nicht mehr, nicht weniger“, kritisierte Brückl.

