ORF-Serienmontag: „Grey’s Anatomy“ geht in die nächste Runde – ab 27. April in ORF 1

Deutschsprachige Free-TV-Premiere für die 16. Staffel des preisgekrönten US-Serienhits

Wien (OTS) - Das Warten hat ein Ende – die Ärztinnen und Ärzte vom Grey Sloan Memorial Hospital treten am ORF-Serienmontag, dem 27. April 2020, wieder zum TV-Dienst an: In der deutschsprachigen Free-TV-Premiere der 16. Staffel von „Grey’s Anatomy“ – jeweils am Montag um 21.05 Uhr in ORF 1 – werden Schmerz und Herzschmerz wieder gleichermaßen behandelt. Dabei verabreichen Ellen Pompeo und Co. in 21 neuen Folgen des Emmy- und Golden-Globe-gekrönten Kulthits erneut die richtige Dosis Drama mit neuen Liebeswirren, Beziehungskrisen, schweren Entscheidungen, herben Schicksalsschlägen und großen Gefühlen. Und ein kleines Jubiläum hält diese Staffel auch bereit:

Die bereits 350. Folge der langjährigen US-Krankenhausserie feiert am 22. Juni in ORF 1 Premiere.

Auftaktfolge „Grey’s Anatomy – Ohne Netz und doppelten Boden“ am 27. April um 21.05 Uhr in ORF 1

Nach ihrem Versicherungsbetrug wurden Meredith, Richard und Alex von Dr. Bailey gefeuert. Meredith muss Sozialstunden ableisten und Müll im Park einsammeln. Richard macht widerwillig Hausbesuche, die über eine App organisiert werden. Alex kümmert sich um Jo, die sich in psychiatrische Behandlung begeben hat. Maggie und Jackson gestehen sich ein, dass ihre Beziehung zu Ende ist. Teddy ist mit ihrem neugeborenen Baby glücklich, aber vollkommen überfordert. Erst jetzt wird sie sich ihrer Gefühle für Owen richtig bewusst.

Mit Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey), Justin Chambers (Dr. Alex Karev), Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Dr. Richard Webber), Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt), Jesse Williams (Dr. Jackson Avery), Caterina Scorsone (Dr. Amelia Shepherd), Camilla Luddington (Dr. Jo Karev), Kim Raver (Dr. Teddy Altman) u. a. Regie:

Debbie Allen

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at