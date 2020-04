„Sport am Sonntag“: Sportminister Kogler beantwortet Zuschauer/innen-Fragen

Am 26. April um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 26. April 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 als Fragestunde mit Werner Kogler in seiner Funktion als Sportminister.

Was ist im Sport jetzt erlaubt, was nicht? Wieso darf ein/e Amateurfußballer/in nicht am Sportplatz Pass- oder Schussübungen machen? Warum darf man nicht Tischtennis oder Badminton spielen? Ist es möglich, sich mit einem Freund zum Krafttraining in Garten oder Garage zu treffen?

Wem solche oder ähnliche Fragen am Herzen liegen, schreibt ein E-Mail an sportamsonntag @ orf.at, postet die Fragen auf der facebook-Seite des ORF-Sport (facebook.com/orfsport) oder schickt ein Video mit der Frage an „video.ORF.at“. Unter https://debatte.ORF.at/sposo kann man sich auch an einer entsprechenden Debatte beteiligen.

