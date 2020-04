Karl Baron erfreut über Gründung des DAÖ-Bezirksratsklubs in Brigittenau

Bisherige Klubobfrau und zwei weitere FPÖ-Bezirksräte wechseln zur ‚Allianz für Österreich‘

Wien (OTS) - „Mit Brigittenau gründet die ‚Allianz für Österreich‘ am heutigen Freitag bereits ihren nächsten Bezirksratsklub. Die bisherige FPÖ-Klubobfrau Erika Landegger, Bezirksrätin Karin Lenz sowie Bezirks- und aktiver Arbeiterkammerrat Gerhard Böhm wechseln mit sofortiger Wirkung zu unserer Bürgerbewegung und garantieren damit unsere parlamentarische Vertretung im 20. Wiener Gemeindebezirk“, zeigte sich heute Klubobmann Karl Baron sichtlich erfreut.

Abhängig gemacht hätten die drei erfahrenen Politiker ihre Entscheidung laut Baron von der tatsächlichen Kandidatur und Führung unserer neuen politischen Bürgerbewegung unter HC Strache. „Wir waren die letzten 15 Jahre an der Seite von Heinz-Christian und werden die Umsetzung einer echten freiheitlichen Politik für die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit ihm auch in Zukunft sicherstellen“, ergänzte die frischgebackene Klubvorsitzende der ‚Allianz für Österreich‘ in Brigittenau, Erika Landegger.

„Bezirksrätin Karin Lenz ist auch Vorstandsmitglied einer der größten freiheitlichen Seniorenorganisationen und wird einen Großteil ihrer Mitglieder im Bezirk in unsere Bürgerbewegung einbringen. Bezirksrat Gerhard Böhm ist bereits der zweite aktive Arbeiterkammerrat, der zur ‚Allianz für Österreich‘ gewechselt ist und somit einen weiteren Sitz der DAÖ in dieser Standesvertretung garantiert. Die Schlagkraft in den Bezirken erhöht sich also nahezu täglich. Immer mehr bisher für die FPÖ engagierte ehrenamtliche Funktionäre erkennen, dass Kameradschaftsgeist, Treue und Ehrlichkeit wesentliche Elemente für eine erfolgreiche Umsetzung echter freiheitlicher Politik sind. Und das ist eben nur mit dem Original HC Strache garantiert“, schloss Baron.

Rückfragen & Kontakt:

Die Allianz für Österreich - DAÖ LT & GR-Klub Wien

PR-Berater Gernot Rumpold

+43 664 465 88 55

gernot.rumpold @ daoe-wien.at

www.daoe-wien.at