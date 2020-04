„Heimat Fremde Heimat“ über Leben und Sorgen während der Corona-Pandemie

Am 26. April um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Marin Berlakovich präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 26. April 2020, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Leben ohne Hoffnung

Die Menschen in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln sind angesichts der COVID-19-Pandemie akut gefährdet. In Chios, Samos und Lesbos leben rund 35.000 Menschen in Lagern, die für 6.500 Menschen vorgesehen waren. Die Zustände dort sind menschenunwürdig und es ist unmöglich, sich die Hände regelmäßig zu waschen, geschweige denn Abstand zu halten. Auch die in Österreich lebenden Flüchtlinge machen sich sorgen um ihre Verwandten und Freunde auf den griechischen Inseln. Bei einem Ausbruch des Virus scheint eine Katastrophe unabwendbar. Ajda Sticker und Mehmet Akbal haben mit Geflüchteten gesprochen und sich ein Bild der derzeitigen Lage gemacht.

Leben mit Sehnsucht

„Ich mache mir schon sorgen um meine Eltern, aber das kroatische Gesundheitssystem ist nicht so schlecht“, gibt sich die gebürtige Kroatin Christiana Uikiza optimistisch. Wegen der Corona-Krise kann die Sängerin aus Wien nicht in ihre zweite Heimat reisen. Auch Regisseurin Nina Kusturica kann derzeit nur via Internet Kontakt zu ihren Lieben in Bosnien halten. Čedomira Schlapper hat mit den beiden Künstlerinnen sowie anderen Österreicherinnen und Österreichern, die nach Japan, Schweden und Tschechien emigriert sind, über deren Leben und Sorgen während der Corona-Pandemie gesprochen.

Leben in Würde für alle?

Jede dritte Pflegekraft im österreichischen Gesundheitssystem hat Migrationshintergrund. Vor allem die 24-Stunden-Betreuung kommt nicht ohne Pfleger/innen aus dem Ausland aus. Zum Bedauern der Pfleger/innen und Personen-Betreuer/innen wird das aber erst in Krisenzeiten sichtbar. Ein Beitrag von Silvana Meixner und Adriana Jurić.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at