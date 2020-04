Nach 3 Wochen bereits 10.000 Kunden

Bank99 begrüßte heute die 9.999. Kundin in Feldbach

Wien (OTS) - Der Corona-Krise zum Trotz: Die Post und ihre neue Bank steht gerade auch in Krisenzeiten allen KundInnen zur Verfügung. So konnte die bank99 heute, rund drei Wochen nach ihrem Start, in der Filiale im steirischen Feldbach mit Frau Maria Koller bereits die 9.999. Kundin begrüßen. Nachgefragt werden vor allem Konto-Komplettlösungen, die den Menschen neben Online-Banking auch alle Serviceleistungen am Schalter inklusive bieten.



Mit ihrem starken KundInnenwachstum zeigt die bank99, dass sie den Menschen das bietet, was sie brauchen: einfache Kontolösungen für individuelle Bedürfnisse und Unterstützung, wo sie benötigt wird. Und das alles ohne versteckte Kosten – österreichweit immer in der Nähe. Auch die über 6.000 Anrufe im Servicecenter der Bank und mehr als 68.000 NutzerInnen und 535.000 Besuche auf der Website bank99.at verdeutlichen das enorme Interesse an den neuen Lösungen.

Das meistgewählte Produkt der bank99-KundInnen ist das „konto99 komplett“, das neben den Online-Diensten auch alle Serviceleistungen am Post-Schalter inkludiert. Damit zeigt sich klar der Wunsch der Menschen nach sowohl digitalen als auch filialen Bankdienstleistungen.

Einfache Kontoeröffnung: Online oder in der Filiale

Interessierte können mit den einfachen Online-Angeboten innerhalb weniger Minuten übers Internet direkt von zuhause aus ihr neues bank99-Konto eröffnen. Ebenso bieten alle Postfilialen die Dienste der bank99 trotz der Corona-Krise ohne Einschränkungen für alle Kunden an. Mit 4. Mai folgen die Post Partner. Damit steht bank99-KundInnen ein flächendeckendes Netz von rund 1.800 Servicestellen österreichweit zur Verfügung.

Weitere Informationen über die Angebote der bank99 gibt es online unter bank99.at, unter der neuen Hotline 0800 099 099 oder in allen Postfilialen.

