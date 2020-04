JKU-Corona-Update: "Die neue Weltwirtschaftskrise". Es diskutieren Hans-Werner Sinn und Friedrich Schneider

Die volkswirtschaftlichen Folgen aus österreichischer, europäischer und globaler Sicht

Linz (OTS) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet in seinem neuen Konjunkturausblick mit einer Weltrezession, die in ihrer Tiefe nur noch mit der Großen Depression nach 1929 vergleichbar ist. Und auch das WIFO hat seine Prognose für 2020 gestern abermals nach unten korrigiert. Demnach wird die österreichische Wirtschaft zwischen 5,25 und 7,5 Prozent einbrechen. Die „Koste-es-was-es-wolle“-Strategie der Regierung wird zu einem historischen Budgetdefizit zwischen 7,5 und 10 Prozent führen. Diesen ernüchternden Befund wird heute Rektor Meinhard Lukas mit den beiden einflussreichen Volkswirten Hans-Werner Sinn und Friedrich Schneider im JKU Corona Update (https://www.jku.at/news-events/news/jku-corona-update/) ebenso erörtern wie die Rolle der Regierungen in Österreich und Deutschland und der Europäischen Union.

Der vormalige Präsident des ifo Prof. Hans Werner Sinn hat sich in der Vergangenheit wiederholt kritisch zur europäischen Geldpolitik geäußert. Und auch gegen Eurobonds ist er wiederholt aufgetreten. Seiner Meinung nach verschärft die Corona-Krise wirtschaftspolitische Fehler der Vergangenheit. Im deutschen Handelsblatt hat er seine Kritik auf den Punkt gebracht: „Die Zentralbanken sind für die Blase verantwortlich, die Corona nun zum Platzen bringt. Jetzt gilt es, Firmen und Banken vor Insolvenzen zu retten.“

Das verspricht eine spannende Diskussion, die heute Freitag Rektor Meinhard Lukas mit folgenden Wissenschaftlern führt:

Prof. Hans-Werner Sinn, Nationalökonom und Finanzwissenschaftler, bis 2016 Präsident des ifo Instituts in München

Prof. Friedrich Schneider, emeritierter Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre der JKU Linz

