FPÖ – Hafenecker: Schwarz-Grün betrachtet KFZ- und Motorradbesitzer weiterhin als Melkkühe der Nation

Mit Ablehnung des FPÖ-Antrages für Wechselkennzeichen PKW-Motorrad wird ungerechte Doppelbelastung für Zulassungsbesitzer weiter aufrechterhalten

Wien (OTS) - „Schwarz und Grün haben mit ihrer Ablehnung eines FPÖ-Antrages für ein Wechselkennzeichen PKW-Motorrad in der letzten Sitzung des Nationalrates einen Offenbarungseid geleistet, dass Bürger, die sowohl ein Kraftfahrzeug als auch ein Motorrad besitzen, weiterhin zu den Top-Melkkühen der Nation gehören. Die zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, die Haftpflichtversicherungsprämie sowie die motorbezogene Versicherungssteuer doppelt zahlen zu müssen, bleibt damit bestehen. Das ist pure Abzocke und wider jegliche Vernunft, wenn beim Besitz von zwei Autos ein Wechselkennzeichen möglich ist, bei einem Auto und einem Motorrad aber nicht“, kritisierte heute FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA.

„Mit dem Beschluss des freiheitlichen Antrages hätten Schwarz und Grün nicht nur eine widersinnige Ungleichstellung beseitigt, sondern auch die Automobil- und Motorradwirtschaft gefördert und damit zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen. Denn gerade dieser Wirtschaftszweig ist für unser Land enorm bedeutend und von der Corona-Krise in besonders schwerem Ausmaß betroffen. Der ÖVP und den Grünen ist auf ihrer ‚verkehrspolitischen Geisterfahrt‘ aber offenbar alles ein Dorn im Auge oder bestenfalls gleichgültig, was nicht ins ‚grünideologische Bürgerbelastungskonzept‘ passt. Dagegen werden wir Freiheitlichen auch in Zukunft mit entschiedenen Initiativen auftreten. Es muss endlich eine Entlastung für die Menschen geben und diese ‚ungerechten Doppelabkassierereien‘ müssen - gerade in Zeiten wie diesen - rasch beendet werden“, betonte Hafenecker.

