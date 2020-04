FPÖ – Kickl: EU-Beiträge senken statt erhöhen!

EU-hat in Krise kläglich versagt – Brauchen jeden Cent im eigenen Land

Wien (OTS) - Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel spricht sich für höhere EU-Beiträge aus, wie sie gestern in Berlin erklärte. Für FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl ist das inakzeptabel: „Die EU hat in der Coronavirus-Krise kläglich versagt. Ganz im Gegenteil sollte man daher die EU-Beiträge senken anstatt die Brüsseler Eurokraten mit noch mehr Geld für ihr Nichtstun zu belohnen“, meinte der Klubobmann.

„Wenn die Deutschen der EU freiwillig noch mehr Geld in den Schlund stopfen wollen, ist das deren Problem“, so Kickl weiter. „Aber wenn Merkel ein Stöckchen wirft, wird es auch von den hiesigen EU-Fanatikern pflichteifrig apportiert, wie uns die Erfahrung lehrt.“ Gerade der ÖVP, aber auch den Grünen sei hier nicht zu trauen. Diese seien problemlos dazu bereit, österreichische Interessen zu verraten, wenn sie sich damit in der EU Liebkind machen könnten.

Es werde noch lange Zeit dauern, die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise zu reparieren. „Und dafür brauchen wir jeden Cent im eigenen Land“, betonte Klubobmann Kickl.

