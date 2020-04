Yildirim: „Upskirting wird endlich strafbar“

Nationalrat fasst nach SPÖ-Initiative einstimmigen Beschluss - Nachbessern bei unerwünschten Nacktfotos und –filmen notwendig

Wien (OTS/SK) - Upskirting bezeichnet das ungefragte, voyeuristische Fotografieren oder Filmen unter den Rock einer Frau. Solche Fotos bzw. Videos landen häufig im Internet und verbreiten sich dort schnell. Ein Phänomen, das international immer häufiger auftritt und gegen das es bisher keine strafrechtliche Handhabe gab. Das wird sich nun ändern. ****

„Es geht beim Upskirting um Grenzüberschreitungen, es geht um sexuelle Gewalt, Machtmissbrauch und ganz besonders geht es darum, Frauen vor dieser Menschenrechtsverletzung zu schützen und dafür zu sorgen, dass die Menschenwürde gewahrt wird“, so SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim zu ihrer Initiative im Nationalrat. Eine gemeinsame Entschließung aller Parteien macht eine strafrechtliche Verfolgung nun möglich.

Yildirim hatte ursprünglich eine weitergehende Regelung beantragt. Sie erinnert an den Fall eines Fußballtrainers einer niederösterreichischen Frauenmannschaft, der seine Spielerinnen ohne deren Einwilligung nackt in der Umkleidekabine gefilmt hatte und der mangels gesetzlicher Bestimmung nicht angeklagt werden konnte.

„Für mich ist klar, dass das Anfertigen von Nacktfotos ohne das Wissen oder die Einwilligung der Betroffenen gar nicht geht und unter Strafe gestellt werden soll. Im Antrag der SPÖ war ein Verbot vorgesehen. Ich hoffe, dass wir hier über die Parteigrenzen hinweg noch nachbessern können“, so Yildirim.

„Frauen und Kinder vor Gewalt in jeglicher Form zu schützen, ist uns ein zentrales Anliegen, das wir stets weiterentwickeln werden“, so die Tiroler SPÖ-Landesfrauenvorsitzende. (Schluss) up

