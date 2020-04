Raiffeisen NÖ-Wien: konkrete Hilfe für Unternehmen in der Krise

Aktuelle Informationen zu Förderungen, unkomplizierte Online-Stundungen sowie täglicher Finanzüberblick mit ELBA

Wien, 24. April 2020; (OTS) - „Gerade jetzt sind wir auch wesentlicher Sparringpartner für unsere Kunden, wenn es darum geht, unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen einen kühlen Kopf zu bewahren und die Situation des Unternehmens zu analysieren“, ist Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkundenvorstand Reinhard Karl überzeugt. Dies schließe z. B. Überlegungen zur grundsätzlichen Ausrichtung des Geschäftsmodells, zur weiteren Liquiditätsplanung, zur Optimierung von Lieferketten sowie zur Prüfung von Kostensenkungen, die rasch und ohne Betriebseinschränkung umgesetzt werden können, mit ein. „Für manche Betriebe kann jetzt gerade der richtige Zeitpunkt sein, Ideen wie z. B einen Online-Shop in die Tat umzusetzen und dadurch zusätzliche Zielgruppen zu erreichen“, so Karl: „Wir unterstützen unsere Kunden bei Lösungen für bargeld- und kontaktloses Bezahlen im Geschäft sowie bei mobilen Tätigkeiten, oder bei Bezahllösungen für Webshops.“



Umfassende Informationen zu Förderungen

„Gerade bei Förderansuchen handelt es sich oft um sehr komplexe Fragestellungen, die gemeinsam von Unternehmen und Kundenbetreuer erarbeitet werden müssen. Unser besonderer Dank gilt deshalb an dieser Stelle allen unseren Unternehmenskunden, die, obwohl sie sich in einer schwierigen Ausnahmensituation befinden, immer konstruktiv mit uns zusammenarbeiten“, so Karl.



Die wichtigsten Informationen zum Maßnahmenpaket der Bundesregierung für Unternehmen sind auf der RLB NÖ-Wien Website unter www.raiffeisenbank.at/coronainfo-unternehmen (und in Niederösterreich unter noe.raiffeisen.at/coronainfo-unternehmen ) in einer laufend aktualisierten Präsentation übersichtlich zusammengefasst, um Unternehmen die Förderabwicklung zu erleichtern.



Online-Stundungen – rasch und unkompliziert

Im Zuge der gesetzlichen Kreditstundung ist es Privatkunden und Unternehmen, die bis zu zehn Mitarbeiter und einen Jahresumsatz bis zu zwei Millionen Euro haben, möglich, die Stundung bei Raiffeisen NÖ-Wien unkompliziert online zu veranlassen. Ein entsprechender Antrag kann, einfach von zu Hause aus, über die Website der RLB NÖ-Wien www.raiffeisenbank.at/kreditstundung bzw. über die Websites der niederösterreichischen Raiffeisenbanken gestellt werden. In diesen Fällen werden die Kreditraten für die Dauer von drei Monaten ausgesetzt.



Raiffeisen NÖ-Wien bietet auch mittleren und großen Unternehmen, die aufgrund von Umsatzausfällen durch die Corona-Pandemie aktuell nicht in der Lage sind, ihre Kredite zu bedienen, die Möglichkeit, individuelle Ratenstundungen zu vereinbaren.

Zudem unterstützt Raiffeisen NÖ-Wien auch Betriebe mit Stundungen bis zur Nutzung der Maßnahmen der Regierung im Rahmen von Garantien der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) und der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (ÖHT).



Bewährte ELBA-Produkte: täglicher Überblick über die aktuelle Finanzsituation

Karl: „In so turbulenten Zeiten ist es besonders wichtig, immer den Überblick über die eigene Finanzsituation zu bewahren. „Mit ELBA-business, dem E-Banking von Raiffeisen NÖ-Wien, lassen sich auf Knopfdruck aktuelle Kontostände und Kontoauszüge abrufen und Kontostandsentwicklungen übersichtlich als Chart anzeigen. Durch die automatische Fälligkeitsüberwachung können Zahlungsziele und Skontofristen optimal ausgenützt werden. Mit der Erstellung von Umsatzauswertungen, der möglichen Verknüpfung mit den ursprünglichen Zahlungsaufträgen und der Anzeige der dazugehörigen Belege ist ein aktueller Überblick über die Finanzsituation jederzeit abrufbar – und das für alle Unternehmenskonten, auch bei verschiedenen österreichischen Geldinstituten.

