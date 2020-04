Hebein/Sima/Lichtenegger/Rompolt: Baubeginn für neuen Park im Volkert- und Alliiertenviertel

Bauarbeiten für neuen Else-Feldmann-Park in der Leopoldstadt haben begonnen. Ein Teil der Trunnerstraße wird aufgebrochen und ein 3.700 m² großer Grün- und Freiraum geschaffen.

Wien (OTS) - Letzte Woche wurde bereits die 50 Meter lange Mauer entlang der Trunnerstraße abgerissen, die den Platz bislang zerteilte. Als nächstes wird momentan der Asphalt der Trunnerstraße bis auf Höhe der Kirche aufgebrochen. Das verbleibende Straßenstück zur Taborstraße hin wird somit zur Sackgasse mit Wendemöglichkeit.

„Der Sommer steht bevor, es wird heißer in der Stadt, die Klimakrise wird wieder spürbar“, sagt Vizebürgermeisterin und Klimaschutzstadträtin Birgit Hebein: „Deshalb ist es wichtig, aktiv gegen die Bildung von Urban Heat Islands vorzugehen und versiegelte Flächen wieder aufzubrechen – vor allem im dicht verbauten Stadtgebiet. Wir schaffen damit genau dort Grünraum, wo er dringend notwendig ist.“

„Im Kampf gegen die klimawandelbedingte Hitze in der Stadt ist die Schaffung von kühlenden Grünräumen essenziell. In Wien sorgen wir dafür, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer Wohngegend oder ihrer Geldbörse, Zugang zu Grünraum haben, in dem sie sich abkühlen und entspannen können. Wie wichtig den Wienerinnen und Wienern ihre ‚Wohnzimmer im Freien‘ sind, hat die Situation der letzten Wochen deutlich gezeigt“, so Umweltstadträtin Ulli Sima.

„Indem wir eine versiegelte Fläche aufbrechen, können wir erstmals in Wien eine Straße in einen Park verwandeln. Das Volkert- und Alliiertenviertel ist eine Hitzeinsel, gegen die wir mit der Entsiegelung und Baumpflanzungen etwas unternehmen. Gerade für Eltern mit Kindern und für SeniorInnen ist so ein Grätzlpark enorm wichtig“, so Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger.

Im Zuge der Parkgestaltung werden, zusätzlich zu den bestehenden, 21 neue Bäume gepflanzt. Die Fußwege und Platzflächen erhalten einen sickerfähigen Belag. Lediglich die zwei Hauptwegachsen werden aus Gründen der Barrierefreiheit asphaltiert. Der Park erhält einen Kleinkinderspielbereich mit Sandkiste und Wippe, einer Netzschaukel und einem Kletter-Balancier-Parcours. Zahlreiche Bänke, Tische und Holz-Liegedecks sorgen für Aufenthaltsqualität.

„Der Else-Feldmann-Park wird ab Herbst eine große Bereicherung für das Grätzel sein. Die Bevölkerung hat sich während des Planungsprozesses aktiv eingebracht und somit viel zum Gelingen der Planung beigetragen. Die Journalistin Else Feldmann als Namensgeberin für den Park zu wählen, war mir ein besonderes Anliegen“, so Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin Astrid Rompolt.

Der Gemeinschaftsgarten „Samba“ bleibt erhalten und bietet weiterhin die Möglichkeit zum Garteln. Im Park wird es außerdem Pflanzen mit essbaren Früchten, Nisthilfen sowie einen neuen Trinkbrunnen geben.

Die Fertigstellung des Parks ist im September 2020 geplant. Der Baubeginn hat sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie knapp ein Monat verzögert. Trotz der derzeitigen Einschränkungen bleibt das Ziel eine Eröffnung im Herbst. Während der heißen Sommermonate ist außerdem, vorausgesetzt die Umstände erlauben es wieder, in der benachbarten Alliiertenstraße eine temporäre „Coole Straße“ geplant.

Bei Parkgesprächen in mehreren Etappen haben seit Herbst 2018 AnrainerInnen sowie Institutionen und Vereine zahlreiche Vorschläge und Anregungen eingebracht, die in die Planung eingeflossen sind. Die Bezirksvertretung Leopoldstadt beschloss 2019 die Benennung des bis dahin mit dem Arbeitstitel „Trunnerpark“ bezeichneten Parks nach der Schriftstellerin und Journalistin Else Feldmann (1884-1942).

