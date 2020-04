Mädchen nach Sturz aus 6. Stock verstorben

Vorfallszeit: 23.04.2020, 20:30 Uhr Vorfallsort: 23., Bereich Siebenhirten

Wien (OTS) - Gestern Abend stürzte ein 4-jähriges Mädchen aus einem Wohnungsfenster im

6. Stock einer Wohnanlage. Trotz sofort eingeleiteter notfallmedizinischer Maßnahmen durch die Berufsrettung Wien konnte das Leben des Mädchens nicht gerettet werden. In der betreffenden Wohnung waren zum Vorfallszeitpunkt die Eltern sowie mehrere Verwandte anwesend. Ein unmittelbarer Zeuge des Vorfalls gab an, das Mädchen hätte ein angelehntes Fenster aufgedrückt, als es sich anlehnen wollte, und sei so Fall gekommen. Die Rettungskräfte mussten danach auch einige Familienmitglieder behandeln. Die Polizei prüft den Vorfall.

