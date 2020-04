GLOBAL 2000 unterstützt Earth Strike und fordert grünes Konjunkturpaket für Österreich

UmweltschützerInnen sehen Klimaschutzmaßnahmen als bestes Rezept zur Ankurbelung der heimischen Wirtschaft.

Wien (OTS) - Die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 unterstützt den heute stattfindenden digitalen Earth Strike, denn gerade jetzt ist es wichtig, seine Stimme für den Klimaschutz zu erheben. „Die Welt befindet sich in einem Krisenzustand. Doch während es bei der Corona-Krise entschlossene politische Taten gibt, fehlen beim Klimaschutz ambitionierte Maßnahmen. Wir steuern weiterhin ungehindert auf eine Klimakatastrophe zu, dies gilt es mit aller Kraft zu verhindern!“, betont Johannes Wahlmüller, Klimasprecher von GLOBAL 2000. „Gerade jetzt, wo uns die Bedeutung intakter Natur- und Lebensräume schmerzlich bewusst wird, müssen die Weichen zur Rettung des Planeten, richtig gestellt werden. Wir brauchen daher dringend ein grünes Konjunkturpaket mit mindestens einer Klimaschutzmilliarde als zentralen Hebel schon im Jahr 2020. Nur ein grünes Konjunkturpaket schafft Jobs und kann die Wirtschaft ankurbeln!“

Heute ab 12h gibt es im Youtube-Livestream ein spannendes Programm mit Redebeiträgen und Musik. Gemeinsam soll ein starkes Zeichen für den Klimaschutz entstehen. Politisch ist für GLOBAL 2000 jetzt wichtig, dass neue Gelder im Rahmen eines möglichen Konjunkturpakets nicht in das fossile Energiesystem von gestern fließen, sondern für zukunftsorientierte Investitionen eingesetzt werden. Statt veralteter Konzepte wie einer Verschrottungsprämie von PKW, sollte der Ausbau von Bahn- und Busverbindungen vorangetrieben werden. Gleichzeitig braucht es den Ausbau erneuerbarer Energien, verstärkte Aktivitäten zur Energieeinsparung sowie den Austausch alter Ölkessel und mehr Initiativen für thermische Sanierung. Gerade damit kann die regionale Wirtschaft gestärkt werden.

Im aktuellen Bundesbudget braucht es dafür mindestens eine Milliarde Euro, derzeit ist im Budgetentwurf aber nur etwa ein Drittel der für einen starken Klima-Startschuss notwendigen Mittel vorhanden. Hier braucht es dringend Nachbesserungen. „Ein grünes Konjunkturpaket muss sicherstellen, dass wir bei den wirtschaftlichen Wiederbelebungsprogrammen auf das richtige Pferd setzen. Klimaschutz und Menschen müssen in den Mittelpunkt gestellt werden. Wir dürfen auf keinen Fall wieder sinnlos Gelder im fossilen Energiesystem von gestern verbrennen. Deshalb müssen veraltete und umweltschädliche Konzepte wie eine Verschrottungsprämie wieder dorthin zurück, wo sie hergekommen sind: In die fossile Mottenkiste. Wir brauchen die Mittel für Zukunftsinvestitionen, die uns wirklich weiterbringen“, so Wahlmüller abschließend.

Österreichweiter Klimastreik im Zeichen der Corona-Krise von 12-14 Uhr mit interaktiven Streikelementen und cooler Musik sowie Redebeiträgen unter dem Motto "Gemeinsam schaffen wir jede Krise!" Teilnahmemöglichkeiten finden sich unter www.klimaprotest.at



Rückfragen & Kontakt:

Lydia Matzka-Saboi, GLOBAL 2000 Pressesprecherin, 0699 14 2000 26, lydia.matzka @ global2000.at

Johannes Wahlmüller, GLOBAL 2000 Klimasprecher, 0699 14 2000 41, johannes.wahlmueller @ global2000.at