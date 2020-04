Die ALBERTINA öffnet am 27. Mai ihre beiden Häuser

Die ALBERTINA am Albertinaplatz und ihr zweiter Standort, die ALBERTINA MODERN am Karlsplatz, öffnen mit 27. Mai ihre Pforten

Wien (OTS) - Mit der Öffnung am 27. Mai, noch vor dem Pfingstwochenende, möchte die ALBERTINA nicht nur allen Wienerinnen und Wienern, sondern auch allen Gästen aus den Bundesländern, die ihre Feiertage in der Hauptstadt verbringen, die Chance geben, die ALBERTINA und die neue ALBERTINA MODERN zu besuchen.

Endlich ist es so weit! Die Eröffnungsausstellung der ALBERTINA MODERN, „The Beginning. Kunst in Österreich 1945 bis 1980“, bietet mit 400 Kunstwerken erstmals einen umfassenden Überblick über die Kunst Österreichs in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg.

Da es auch gelungen ist, von allen Leihgebern die Zustimmung zu einer Verlängerung der im März bereits nach zwei Wochen geschlossenen Ausstellungen im Stammhaus zu erhalten, kann die ALBERTINA im Sommer die Retrospektive über den wichtigsten Maler und Zeichner des deutschen Realismus, Wilhelm Leibl, ebenso zeigen wie die Geschichte der frühen Radierung von Dürer bis Bruegel.

Während der Schließung wurden überdies die Schausammlungen an Malerei der klassischen Moderne neu aufgestellt, in der nun die Sammlung Batliner einen Dialog mit erstmals gezeigten Hauptwerken von Kandinsky bis Picasso aus der Schweizer Sammlung Othmar Huber eingeht.

Ebenso wurde während der Schließzeit der ALBERTINA die Schausammlung an Kunst der Gegenwart neu aufgestellt und um wichtige Gemälde amerikanischer Kunst erweitert.





Klaus Albrecht Schröder, Generaldirektor der ALBERTINA:

„Es war immer mein Ziel, mit der ALBERTINA möglichst bald aus dem Lockdown herauszukommen. Vielen Menschen hat Kunst und Kultur in den vergangenen Wochen schmerzlich gefehlt. Ich bin froh, dass wir jetzt unsere Kunst den Menschen in wenigen Wochen wieder zugänglich machen können.

Offensichtlich teilt unser Eigentümer unseren Wunsch nach einer frühestmöglichen Öffnung des Museums; wir erkennen darüber hinaus seine Bereitschaft, einen finanziellen Ersatz für die mit der vorgezogenen Öffnung der Museen verbundenen Mehrkosten ebenso zu leisten wie für den Totalausfall der Einnahmen seit der angeordneten Schließung der Museen am 11. März. Beides ist wichtig, um die Liquidität der ALBERTINA aufrecht zu erhalten.

Mir ist aber auch wichtig, dass sich unsere Besucherinnen und Besucher in der ALBERTINA zurecht sicher fühlen können und unsere beiden Häuser so gesund verlassen können, wie sie sie betreten haben. Darum werden wir bis zur Wiedereröffnung alle denkbaren zusätzlichen hygienischen Maßnahmen ergreifen. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Abstandsregel von 20 Quadratmetern bis Ende Mai einer realistischen Vorgabe weichen wird: etwa 10 Quadratmeter pro Besucher, bei einem Mindestabstand von einem Meter."

