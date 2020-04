Stadt Wien/Gesundheitsministerium: Korrektur der eingemeldeten Testzahlen vom 22. April

Wien (OTS) - In der täglichen Einmeldung der durchgeführten Testungen in den Bundesländern an das Gesundheitsministerium ergab sich für Wien eine Zahl von 7.661 Testungen für den 22. April 2020. Diese wurde mit heutigem Tag bereinigt.

Private Labors melden vermehrt direkt in digitale Erfassungssysteme ein

Der Grund für die divergierenden Zahlen ist, dass im Rahmen der laufenden – und zwischen dem Gesundheitsminister und den GesundheitslandesrätInnen vereinbarten – Prozessoptimierung immer mehr private Labore mit Schnittstellen direkt an die digitalen Erfassungssysteme des Bundes und der Länder angebunden werden. Dadurch kann es sowohl bei der Zahl der Testungen als auch bei der Zahl der positiven Befunde zu Dubletten kommen, die einer Bereinigung bedürfen.

Am 21. April 2020 kam es seitens eines privaten Labors, das in Wien ansässig ist, zur Einmeldung zahlreicher Befunde, die in den letzten vier Wochen erstellt wurden auf anderem Weg bereits eingepflegt waren und damit zu zahlreichen Doppelmeldungen.

Die Korrekturen der Testungs-Tageszahlen

Die Korrektur lautet wie folgt. Im Bundesland Wien wurde in den letzten Tagen folgende Anzahl an Testungen durchgeführt:

20.04.2020 – 2.130 Testungen

21.04.2020 – 3.844 Testungen

22.04.2020 – 1.796 Testungen

Ergibt eine Gesamtzahl von 45.520 bisher durchgeführten Testungen in Wien.

Damit beträgt die bereinigte Zahl aller bundesweiten Testungen, die am 21. April 2020 durchgeführt wurden 8.959. Diese Zahl enthält überdies eine gesammelte Einmalmeldung eines privaten Wiener Labors über einen Zeitraum der letzten vier Wochen.

