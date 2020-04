Kucher kritisiert Diffamierung von Corona-Risikogruppe durch ÖVP-Wirtschaftsbund

Wien (OTS/SK) - „Für ÖVP-Wirtschaftsbund-Generalsekretär Egger sind Menschen, die der Corona-Risikogruppe angehören, offensichtlich Tachinierer, die man in ihren Grund- und Freiheitsrechten beschränken muss. Das ist eine ungeheuerliche Entgleisung“, stellte SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher dazu am Donnerstag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ fest. Es handelt sich hier um Menschen, die aufgrund verschiedener Vorerkrankungen besonders gefährdet vom Corona-Virus sind und besonders geschützt werden müssen. „Am liebsten würde Egger diesen Menschen wohl eine Fußfessel verpassen“, so Kucher. ****

Menschen, die der Risikogruppe angehören und sich besondere Sorgen um ihre Gesundheit machen müssen, zu unterstellen, sie würden sich verantwortungslos verhalten, „ist ehrlich gesagt eine Gemeinheit“, so Kucher. Diese Menschen haben es in der jetzigen Zeit schwer genug und brauchen sich nicht vom ÖVP-Wirtschaftsbund diffamieren zu lassen, betonte Kucher, der eine Entschuldigung Eggers für diese Entgleisung fordert. (Schluss) sc

