EANS-Hauptversammlung: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

23.04.2020

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG: Hauptversammlung beschließt eine Dividendenzahlung von EUR 1,20 pro Aktie

Ternitz/Wien. Die heutige ordentliche Hauptversammlung der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO), die aufgrund der aktuellen Situation virtuell abgehalten wurde, folgte dem Vorschlag des Vorstands zur Ausschüttung von EUR 1,20 je dividendenberechtigter Aktie. Damit werden insgesamt MEUR 18,9 an die Aktionäre ausgeschüttet. Für die Ausschüttung wird der ausgewiesene Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von MEUR 27,0 verwendet, der Restbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Als Dividendenzahltag wurde der 14. Mai 2020 festgelegt.

Die Hauptversammlung hat dem Vorstand und dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt. Für das laufende Geschäftsjahr wurde Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. als Abschlussprüfer der Gesellschaft und als Konzernabschlussprüfer bestellt.

Ferner wurde erstmalig die Vergütungspolitik für den Vorstand und den Aufsichtsrat beschlossen, welche mit sofortiger Wirkung zur Anwendung gelangt. Ebenso wurde der Vorstand zum Erwerb, zur Veräußerung und zur Einziehung eigener Aktien ermächtigt.

Mit dem heutigen Tag ist Dr. Karl Schleinzer als Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden. Der Gesellschaft dankt ihm für seine langjährige verdienstvolle Tätigkeit in dieser Funktion.

Alle Beschlüsse der Hauptversammlung sind im Detail auf der Webseite von SBO nachzulesen: www.sbo.at/hauptversammlung [http://www.sbo.at/hauptversammlung]

SBO ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Lösungen, die von der Öl- und Gasindustrie für direktionale Bohrungen und Bohrloch-Komplettierungen eingesetzt werden. SBO ist Weltmarktführer in der Produktion von Hochpräzisionskomponenten aus antimagnetischen, hochlegierten Edelstählen. Diese stellt das Unternehmen spezifisch nach den Anforderungen der Kunden in der Oilfield Service-Industrie her. SBO beschäftigte per 31. Dezember 2019 weltweit 1.535 Mitarbeiter (31. Dezember 2018: 1.646), davon in Ternitz / Österreich 393 und in Nordamerika 788.

