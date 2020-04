Jobs mit Zukunft beim Hilfswerk Niederösterreich

Das Hilfswerk Niederösterreich startet via Social Media die Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der mobilen Pflege.

St. Pölten (OTS) - Familienfreundlich. Flexibel. Abwechslungsreich. Das und noch viel mehr ist ein Beruf in der Pflege beim Hilfswerk Niederösterreich. Auf der Suche nach personeller Verstärkung schlägt das Hilfswerk Niederösterreich nun neue Wege ein. Im Rahmen einer Social Media-Kampagne geht es in die Offensive und bewirbt über Facebook und Instagram die Karrierechancen in der Hauskrankenpflege. Die unterschiedlichen Sujets veranschaulichen dabei die Vielfalt an Berufsmöglichkeiten, die im Pflegebereich angeboten werden.

„Der Berufseinstieg beim Hilfswerk Niederösterreich ist mit zahlreichen Möglichkeiten verbunden. Neben einer Vielzahl an Sozialleistungen und der sehr guten Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eröffnet das Hilfswerk Niederösterreich den Beschäftigten auch individuelle Entwicklungschancen und vieles mehr“, betont LAbg. Bgm. Michaela Hinterholzer, Präsidentin des Hilfswerk Niederösterreich.

Engagierten Personen mit Teamgeist bietet das Hilfswerk Niederösterreich umfassende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und interessante Benefits für eine stimmige Work-Life-Balance. Nachtdienste gibt es beim Hilfswerk Niederösterreich nicht. Darüber hinaus machen abwechslungsreiche Aufgaben, eigenständiges Arbeiten und Gesundheitsförderungen das Hilfswerk zu einem modernen, sozialen Arbeitgeber.

Ein Job mit Mehrwert

Die laufend angebotenen Karrieremöglichkeiten und die über 3.000 Beschäftigten machen das Hilfswerk Niederösterreich zu einem der größten Arbeitgeber des Landes Niederösterreich. Alle offenen Stellenangebote sind auf der Hilfswerk-Webseite zu finden. Das Hilfswerk Niederösterreich freut sich darauf, neue Gesichter in der Hilfswerk-Familie begrüßen zu dürfen: Jetzt bewerben unter www.hilfswerk.at/niederoesterreich/jobs/jetzt-bewerben

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk Niederösterreich

Presse & Kommunikation

Tel. 05 9249-30140

presse @ noe.hilfswerk.at

www.hilfswerk.at/niederoesterreich