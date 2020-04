Corona-Krise: Weltweiter Tag des Gebens und der Solidarität am 5. Mai

Aktionstag #GivingTuesdayNOW unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen setzt in Zeiten der Krise ein Zeichen für Solidarität

Wien (OTS) - Durch die COVID-19-Pandemie werden viele gemeinnützige Organisationen ebenso wie Wirtschaftsbetriebe und Privatpersonen an den Rand ihrer Existenz gedrängt. Der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft ist in dieser schwierigen Zeit wichtiger denn je. Als Reaktion auf die durch das Virus verursachte Notlage ruft der weltweite Aktionstag #GivingTuesdayNOW am 5. Mai zu Solidarität und Großzügigkeit auf und holt das in Zeiten der Krise besonders wichtige gemeinnützige Engagement vor den Vorhang. In Österreich steht der Tag unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.



Am 5. Mai steht für Millionen Menschen auf der ganzen Welt das Geben und die Kraft der Großzügigkeit im Mittelpunkt. Große Konzerne, Kleinunternehmen, gemeinnützige Organisationen, Nachbarschaftsnetzwerke, Gemeinden und Einzelpersonen schließen sich zusammen, um zu geben – sei es durch ehrenamtliches Engagement oder eine Sach- oder Geldspende für den guten Zweck.

Tag des Gebens im Zeichen der Krise

Der von der amerikanischen Organisation „92nd Street Y“ und der „United Nations Foundation“ als Gegenbewegung zur Cyber Week initiierte GivingTuesday findet seit Jahren am Dienstag nach den Konsumtagen BlackFriday und CyberMonday in der Vorweihnachtszeit statt. Der internationale Tag des Gebens hat sich in den letzten Jahren zu einer globalen Großzügigkeitsbewegung entwickelt, die in mehr als 60 Ländern gefeiert wird – 2019 erstmals auch im großen Stil in Österreich: Mehr als 130 NPOs und Unternehmen waren im Vorjahr beteiligt.

Anlässlich der weltweiten Corona-Krise wird in diesem Jahr bereits im Mai zum Aktionstag aufgerufen. In Österreich startet der Fundraising Verband Austria – Dachverband der Spendenorganisationen – ab sofort eine Informationskampagne für den #GivingTuesdayNOW, um mehr Sichtbarkeit für gemeinnützige Organisationen und ihre freiwilligen Helfer zu schaffen, die gerade jetzt einen immensen gesellschaftlichen Beitrag leisten und dabei massiv gefordert sind.

„In einer Zeit, in der wir alle eine Ausnahmesituation durchleben, sind Solidarität und Großzügigkeit das, was alle Menschen auf der ganzen Welt zusammenbringt. #GivingTuesdayNOW steht dafür, dass wir das Leben anderer schon mit einem kleinen Beitrag positiv verändern und eine Gegenkraft zu Isolation und Einsamkeit bilden können.“ , betont Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria, und weist darauf hin: „Dass der Aktionstag in Österreich unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen steht, verdeutlicht wie groß die gesellschaftliche Relevanz ist.“

NPOs brauchen jetzt Unterstützung

Durch die Corona-Pandemie werden viele gemeinnützige Einrichtungen mit ihren Hilfsleistungen derzeit bis über ihre Grenzen gefordert, während andere ihre Programme einstellen mussten und ohne Rücklagen um ihre Existenz fürchten. Die von SOS-Kinderdorf betriebene Helpline „Rat auf Draht“ verzeichnet seit Beginn der Krise einen massiven Anstieg an Beratungsgesprächen, wodurch dringend Spenden und Unterstützung durch Freiwillige benötigt werden. „Der GivingTuesdayNOW verschafft uns eine weitere Möglichkeit, auf die Dringlichkeit der Corona-Nothilfe für SOS-Kinderdorf aufmerksam zu machen.“ , so Barbara Osinger, SOS-Kinderdorf.

Wie wichtig in der Zeit der globalen Krise auch eine globale Solidarität ist, betont Laura Leyser, Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen Österreich: „Wir haben in den vergangenen Wochen bereits gespürt, welche Kraft Solidarität und Zusammenhalt im Einsatz gegen das Corona-Virus bewirken. Jetzt müssen wir diese Solidarität auf die ärmsten und verletzlichsten Menschen dieser Welt ausdehnen.“

Die prekäre Situation für den Tierschutz beschreibt VIER PFOTEN-Direktorin Eva Rosenberg: „Tiere gehören zu den Verletzlichsten unserer Gesellschaft. Durch die Krise sind die Bedingungen für den Tierschutz leider stark erschwert. So muss unser BÄRENWALD Arbesbach erstmals seit über 20 Jahren geschlossen bleiben. Unsere Bären benötigen aber weiterhin Nahrung, Pflege und Medikamente. Wir hoffen deshalb auf die Unterstützung der Menschen, damit wir unsere Schützlinge gut durch diese schwere Zeit bringen.“

Alle können sich beteiligen

Die Möglichkeiten, sich bei der Aktion #GivingTuesdayNOW zu engagieren, sind vielfältig: Privatpersonen können ihre Zeit spenden, Geld oder Sachspenden sammeln. Unternehmen können Spendenaktionen in der Belegschaft starten oder Mitarbeiter für ehrenamtliche Arbeit freistellen. Hilfsorganisationen auf der ganzen Welt rufen am 5. Mai zur Unterstützung auf, um lebenswichtige Hilfsprojekte fortführen zu können. Der Erfolg des Aktionstages lebt von kreativen Ideen und Aktionen, die in den sozialen Netzwerken unter #givingtuesdaynow geteilt werden. Auf der Website www.giving-tuesday.at/now finden Interessierte alle Infos, wie sie unterstützen können.

