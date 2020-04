Ottenschläger zu COFAG: Kein Verständnis für oppositionellen Rückzug aus der Verantwortung

Der VP-Abgeordnete und COFAG-Beirat adressiert österreichische UnternehmerInnen und übt Kritik an der Opposition für die verweigerte Mitarbeit

Wien (OTS) - Die Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich seien in der Corona-Krise sehr verantwortungsvoll mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgegangen. "Dafür gehört ihnen heute auch ein großes Danke ausgesprochen", sagte der VP-Abgeordnete bei seiner gestrigen Rede im Nationalrat. Ihm als Unternehmer sei auch bewusst, dass die aktuelle Krise eine seit 1945 noch nie dagewesene Ausnahmesituation bedeutet. Verständnis hat Ottenschläger für den Frust im Umgang mit den Banken, der teilweise auch in den Regelungen aus der Wirtschaftskrise von 2008 gründet. "Gerade in der Situation jetzt machen sich diese Maßnahmen aber bezahlt, da die Banken nun gut dastehen und einen entsprechenden Beitrag leisten können", betonte Ottenschläger.

Die Politik habe eine große Verantwortung was den Umgang mit unseren Steuergeldern betrifft: "Allen voran ist der Finanzminister in seiner Funktion auch Treuhänder für das Geld, das wir alle in Form von Steuern und Abgaben ins System einzahlen", so Ottenschläger. "Deshalb braucht es klare, transparente Regeln, die sicherstellen, dass diejenigen Hilfe bekommen, die sie auch wirklich brauchen und verdient haben."

"Wofür ich ehrlicherweise kein Verständnis habe, ist wenn Oppositionspolitiker Transparenz einfordern und bereits eine breite Aufarbeitung ankündigen, gleichzeitig aber die Teilnahme am COFAG-Beirat verweigern", so der VP-Mandatar. "Dort könnte man jetzt einen Beitrag leisten, Praxiserfahrungen einbringen und genau hinschauen, ob die Dinge wirklich so laufen wie wir sie alle gemeinsam für richtig erachten", stellte Ottenschläger klar. Es gehe dabei um den gemeinsamen Wiederaufbau der Wirtschaft. "Für mich ist es absolut unverständlich, warum diese Verantwortung nicht wahrgenommen wird", so Ottenschläger abschließend. (Schluss)

