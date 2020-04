Nepp: Schade, dass Ludwig kein Wort zum 15. Gehalt für `systemrelevante Mitarbeiter´ verlieren will

Vom Dank alleine können die Menschen auch nicht leben

Wien (OTS) - „Die FPÖ begrüßt eine schrittweise Rückkehr zur normalen Normalität, aber vom Dank der Stadt Wien können die Menschen auch nicht leben“, kommentiert der Wiener FPÖ-Chef, Vizebürger Dominik Nepp, die heutige Pressekonferenz von Bürgermeister Ludwig. Nepp bedauert, dass Ludwig kein Wort zur FPÖ-Forderung nach einem 15. Gehalt für systemrelevante Mitarbeiter – etwa für das medizinische Personal der Stadt Wien – verlieren will. Schließlich seien das genau jene Menschen gewesen, die Wien in den vergangenen sechs Wochen am Laufen gehalten hätten. „Es gibt tausende Menschen in den verschiedensten Berufen, die seit Ausbruch der Corona-Krise die Versorgung der Stadt aufrechterhalten haben. Denen zu danken gehört sich natürlich – aber jetzt muss auch eine spürbare Anerkennung folgen“, verlangt Nepp ein 15. Gehalt für all jene, die unter Einsatz der eigenen Gesundheit Wien versorgt haben.

„Ludwig hat als Bürgermeister die Macht, das umzusetzen. Jetzt fehlt nur noch der Wille“, hofft Nepp auf ein rasches Einlenken der Stadtregierung, damit auf die `systemrelevanten Mitarbeiter´ nicht vergessen wird.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

Andreas Hufnagl

Pressereferent

0664 1535826

andreas.hufnagl @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at