HC Strache: Arbeitslosigkeit explodiert - Wien steht vor dem Kollaps

Bald jeder zweite unselbstständig Beschäftigte in Wien von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit betroffen

Wien (OTS) - „Die jüngsten auch vom AMS Wien bestätigten Zahlen sind an Dramatik nicht zu überbieten. So sollen bald 50% der unselbstständig Beschäftigten in Wien von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit betroffen sein. Unglaubliche 20.000 Unternehmen haben bereits um Kurzarbeit angesucht. Ob ein Gutteil von ihnen diese Krise wirtschaftlich überleben wird, darf angesichts der Ankündigungspolitik der Bundesregierung und der Untätigkeit von Bürgermeister Ludwig in Wien zu Recht bezweifelt werden. Wien steht aktuell vor einem totalen Kollaps“, erklärte heute Bürgermeisterkandidat HC Strache.

Es sei an Verantwortungslosigkeit nicht zu überbieten, dass Wiens Bürgermeister Ludwig dabei wie das Kaninchen vor der Schlange in Schockstarre verfalle und keinerlei Schutzschirme oder Auffangnetze präsentiere, so Strache weiter.

„Es ist höchst an der Zeit, dass Ludwig seinen Schlaf in der Pendeluhr beendet und endlich Notfallpläne auf den Tisch legt. Dazu gehören unter anderem ein Existenzsicherungspaket für Österreichische Staatsbürger, die Bereitstellung von Notgeld oder auch Zuschüsse bei den Mieten. In jedem Fall muss schnell gehandelt werden, um diesen totalen wirtschaftlichen Kollaps und vor dem Hintergrund der katastrophalen Wirtschaftsprognose auch soziale Unruhen zu verhindern. Herr Ludwig, die Uhr tickt“, schloss Strache.

