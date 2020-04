Stadt Wien gewinnt MigAward für Projekt „Wiener Lebensgeschichten“

Workshop-Angebot wurde von einer MigrantInnen-Jury in der Kategorie „Teilhabe“ auserwählt

Wien (OTS) - Das Projekt „Wiener Lebensgeschichten“, ein Workshop-Angebot der Stadt Wien für Schulen, wurde mit dem MigAward 2020 ausgezeichnet. Der MigAward ist der Preis der österreichischen MigrantInnen und zeichnet seit 2013 Personen, Projekte und Organisationen aus, die sich für die Partizipation von MigrantInnen einsetzen. Eine Jury aus über 580 MigrantInnen hat das Projekt zum Gewinner in der Kategorie „Teilhabe“ gekürt.

Im Schulworkshop „Wiener Lebensgeschichten“ erzählen ZeitzeugInnen der Wiener Zuwanderungsgeschichte aus ihrem Leben als sogenannte GastarbeiterInnen und regen SchülerInnen zur Spurensuche in ihren eigenen Familien an.

„Ich freue mich sehr, dass unser Projekt ‚Wiener Lebensgeschichten‘ die MigAward-Jury überzeugen konnte. Ohne die Leistungen der in den 60er und 70er Jahren zugewanderten Wienerinnen und Wiener wäre ein Wien, wie wir es heute kennen, nicht möglich gewesen. Auch in der derzeitigen Krisensituation zeigt sich besonders deutlich, dass viele systemrelevante Aufgaben zu einem großen Teil durch den Einsatz von zugewanderten Menschen gemeistert werden können. Der Stadt Wien ist es ein großes Anliegen, die Arbeit und die Leistungen von zugewanderten Wienerinnen und Wienern sichtbar zu machen und zu würdigen. Mit dem Workshop ‚Wiener Lebensgeschichten‘ möchten wir dazu einen Beitrag leisten können“, sagt Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Der Workshop wurde von Goran Novaković von der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien gemeinsam mit dem Dachverband für serbische Vereine in Wien und dem Kulturverein „Mitten in Favoriten“ entwickelt. 2018 wurde ein Pilotprojekt unter dem Titel „Als wir vor 50 Jahren kamen…“ an der Wiener GTNMS Bildungscampus Sonnwendviertel durchgeführt. Auf Grund des Erfolges des Projektes und des positiven Feedbacks der TeilnehmerInnen wurde 2019 das darauf aufbauende Workshops-Angebot „Wiener Lebensgeschichten“ gestartet.

Weitere Informationen zum Workshop https://bildungshub.wien/projekte/wiener-lebensgeschichten/

