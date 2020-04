Gottesdienste ab 15. Mai: Bischof Chalupka erfreut über "ersten vorsichtigen Schritt"

Maßnahmen präsentiert - Bundesministerin Raab dankt für Zusammenhalt - Kardinal Schönborn: Maßnahmen als „praktizierte Nächstenliebe“

Wien (OTS) - Positiv begrüßt hat der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka die Entscheidung, dass öffentliche Gottesdienste ab 15. Mai wieder unter bestimmten Bedingungen möglich sind. Er sei "erfreut, dass die Sehnsucht nach gemeinschaftlichen Feiern von Gottesdiensten in einem ersten vorsichtigen Schritt ernst genommen" werde und die Gottesdienste ab diesem Zeitpunkt “in äußerster Beschränkung” möglich seien. "Wir teilen die Sorge der Bundesregierung, dass die Eindämmung der Pandemie nicht gefährdet werden darf", so Chalupka gegenüber dem Evangelischen Pressedienst. Da auch der Schutz der Menschen zu ihrem Auftrag gehöre, hätten die Kirchen in den letzten Wochen auf gemeinsame Feiern vor Ort verzichtet. Chalupka betont aber auch: "Unter den Empfehlungen der Bundesregierung zur Viruseindämmung ist ein gottesdienstliches Leben wie wir es gewohnt sind und wie wir es uns wünschen in vielen vor allem kleineren Kirchen noch nicht möglich."

Am Dienstag wurde bekannt, dass Kirchen und Religionsgemeinschaften in Österreich ab 15. Mai wieder öffentliche Gottesdienste feiern dürfen. Nun haben die zuständige Bundesministerin Susanne Raab und Kardinal Christoph Schönborn am Donnerstag, 23. April, in einer Pressekonferenz die Rahmenbedingungen für die Feiern präsentiert. Richtlinien sollen dazu beitragen, ein Ansteigen der Corona-Infektionsrate gering zu halten. Konkret sollen künftig jedem Gottesdienstbesucher und jeder Gottesdienstbesucherin 20 Quadratmeter Raum zur Verfügung stehen und bei Personen aus unterschiedlichen Haushalten ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. Dazu seien Einlasskontrollen und Ordnerdienste einzurichten. Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes sind dazu angehalten, Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren. In jedem Fall sollen Oberflächen und benutzte Gegenstände regelmäßig desinfiziert werden.

Bischof Chalupka begrüßt gegenüber dem Evangelischen Pressedienst zudem die Evaluierung der Maßnahmen alle 14 Tage, so dass es bei einem positiven Verlauf zu weiteren Erleichterungen kommen könne. Eine Ausweichmöglichkeit werde vorerst darin bestehen, wie auch von Bundesministerin Raab in Aussicht gestellt , Gottesdienste unter freiem Himmel unter Einhaltung der Abstandsregeln zu feiern.

Diese Maßnahmen seien in einer Videokonferenz zwischen Bundesministerin Raab und Vertretern der Religionsgemeinschaften vereinbart worden. Es handele sich daher nicht um ein Gesetz oder einen Erlass, betonte die Ministerin in der Pressekonferenz. Sie habe in den letzten Wochen sehr viel Zusammenhalt in der ganzen Gesellschaft und den Glaubensgemeinschaften gesehen, so Raab. Dafür sprach sie den Vertretern der 16 anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften ihren Dank für deren "unverzichtbaren Beitrag" aus. Bei den Maßnahmen gehe es um den Schutz des Nächsten, sie seien daher "praktizierte Nächstenliebe", betonte Kardinal Schönborn. Die Glaubensgemeinschaften hätten in den letzten Wochen großherzig "Opfer auf sich genommen". Jetzt hoffe er "dass wir gemeinsam auf einem Weg nach Vorne sind in eine Möglichkeit, unser Glaubensleben gemeinsam zu praktizieren."

Wegen der Coronakrise waren öffentliche Gottesdienste seit 16. März ausgesetzt worden. Zahlreiche Gemeinden hatten seitdem ihre Aktivitäten verstärkt ins Internet verlagert und Gottesdienste oder Andachten gestreamt. Auch Gottesdienstübertragungen in Radio und Fernsehen wurden verstärkt angenommen.

